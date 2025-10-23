Премьер-министр Финляндии: Путин понимает только силу 23.10.2025, 12:10

Петтери Орпо

Политик призвал Трампа разрешить Украине ударить по России «Томагавками».

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Украина должна получить от США дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк», чтобы наносить удары по целям в глубине России. В интервью POLITICO Орпо подчеркнул, что Путин «понимает только силу» и что Украина должна быть вооружена так, чтобы «достигнуть паритета или превзойти Россию» (перевод — сайт Charter97.org).

«Путин понимает только в силу. Если мы хотим остановить войну, мы должны быть на том же уровне или даже сильнее», — сказал Орпо, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе. По его словам, Россия представляет «постоянную угрозу» безопасности Европы, и Западу необходимо действовать решительно.

Заявление Орпо прозвучало вскоре после того, как президент США Дональд Трамп объявил жесткие санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла», назвав их «огромным шагом» в давлении на Москву. «Мы надеемся, что эти санкции не будут действовать долго, потому что война должна быть завершена», — заявил Трамп журналистам.

Тем не менее, американский президент выразил сомнение в передаче Украине ракет «Томагавк», сославшись на «год интенсивной подготовки», необходимый для их освоения.

Протяженность границ Финляндия с Россией составляет 1,300 километров, и страна занимает одну из самых жестких позиций в Европе в вопросах безопасности. По данным POLITICO, у Хельсинки установились хорошие отношения с администрацией Трампа после того, как президент «Александр Стубб» провел с ним несколько встреч неформального характера.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее утверждал, что Путин проявил интерес к переговорам лишь тогда, когда Трамп допустил возможность передачи Украине «Томагавк». Однако после того, как Вашингтон отказался от этой идеи, Москва вновь «отошла от диалога о мире».

