Медведев взвыл после новых санкций США и отмены саммита с Путиным 13 23.10.2025, 12:31

6,746

Дмитрий Медведев

Заявил, что «Трамп встал на тропу войны с Россией».

Президент США Дональд Трамп сделал выбор в пользу войны, отменив встречу с Владимиром Путиным в Венгрии и введя санкции против «Роснефти» и «Лукойла», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», — отметил он.

По мнению Медведева, пока Трамп «не всегда активно воюет» на стороне Киева, но «это теперь его конфликт», а не экс-президента США Джо Байдена.

23 октября Трамп заявил об отмене саммита с Путиным в Будапеште, где планировалось продолжить обсуждение завершения войны России против Украины. Как пояснил глава Белого дома, он пришел к выводу, что сейчас они не смогут «достигнуть поставленной цели». По словам Трампа, у него всегда было ощущение, что Путин «хочет забрать всю Украину», но США этого не допустят. «Мы не хотим, чтобы у него было все», — подчеркнул американский лидер.

Одновременно с отменой саммита Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла», заявив, что «время пришло». «Мы достаточно долго ждали, я думал, что у нас получится (закончить войну в Украине) задолго до Ближнего Востока», — сказал он. Трамп выразил надежду, что после этого Путин «станет разумнее».

