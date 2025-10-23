В Могилевском районе лось пришел на склад, «поработал» и вернулся в лес

В Могилевском районе лось пришел на склад, «поработал» и вернулся в лес6
- 23.10.2025, 12:30
Сотрудники предприятия столкнулись с неожиданным гостем.
Сотрудники ОАО «Могилевские семена трав», которые работали сегодня в ночную смену на складе предприятия, столкнулись с неожиданным гостем — прямо из леса к ним заглянул лось, пишет «Онлайнер».
ОАО «Могилевские семена трав» расположено в деревне Гаи, в километрах 10 от областного центра. Минувшей ночью на склад предприятия через открытые ворота зашел лось. Самый что ни есть настоящий, с огромными рогами. Сотрудники, что работали в ночную смену, не растерялись и даже успели сфотографировать любопытное животное.
«Таким образом на работу временно был принят новый сотрудник. Код специальности — «лось-обходчик», — написал автор местного телеграм-канала и в шуточной форме перечислил то, чем лось занимался: «прошел без пропуска, не испугался шума, провел внеплановый осмотр территории, работал абсолютно молча».
После обхода склада лось ушел обратно в лес. Ни животному, ни работникам ущерб нанесен не был.