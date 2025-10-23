закрыть
23 октября 2025, четверг
«Гордимся тем, что белорусская земля рождает таких людей»

  • 23.10.2025, 12:38
«Гордимся тем, что белорусская земля рождает таких людей»
Анджей Почобут

Анджей Почобут своей стойкостью вызывает уважение и дает надежду.

Один из активистов Союза поляков в Беларуси, журналист-политзаключенный Анджей Почобут удостоен Европарламентом премии Андрея Сахарова «За свободу мысли».

Журналист Дмитрий Лупач, который был хорошо знаком с Анджеем Почобутом, считает премию абсолютно заслуженной, сообщает «Радыё Рацыя»:

— А кто тогда, если не Анджей? За его стойкость. На мой взгляд, один из лучших белорусских журналистов, который за свои взгляды уже не первый раз находится в заключении. И все же, несмотря на все тяжелые условия, он их не поменял, что вызывает уважение. И дает какую-то надежду не только для поляков, но и для белорусов. И есть повод гордиться, что наша земля может рожать таких людей.

Журналиста и лидера ликвидированного властями «Союза поляков Беларуси» Анджея Почобута задержали в 2021 году. В феврале 2023 года его приговорили к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды и призывам к действиям против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК). В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

