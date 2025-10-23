закрыть
В Беларуси появился новый населенный пункт

2
  • 23.10.2025, 12:52
  • 3,090
иллюстративное фото

В Витебской области.

Информационный бюллетень Белгеодезии «Изменения наименований географических объектов Беларуси» сообщает, что в стране появился один новый населенный пункт, но еще один исчез.

Так, в Витебской области появился населенный пункт Изумрудный. Такое название дали хутору в Глубокском районе, в Зябковском сельсовете.

Известно, что там есть детский лагерь «Изумрудный», также на ближайшем озере Плисса есть пляж Изумрудный. недалеко от лагеря среди леса расположены несколько домиков — возможно, именно они теперь получили статус хутора. Но в справочнике адресов Национального кадастрового агентства этого нового хутора пока еще нет.

А в Узденском районе прекратила существование деревня Малая Дещенка. Много лет указатель на нее стоял на трассе М23, идущей из Минска в Слуцк и Солигорск. Деревня вошла в состав агрогородка Дещенка, ее бывшая улица Центральная стала называться Малой.

Любопытно, что и в справочнике адресов Национального кадастрового агентства, и в справочнике адресов «Белпочты» деревня Малая Дещенка еще значатся. А вот улицы с названием Малая в агрогородке Дещенка «Белпочта» еще не знает, хотя решение о вхождении Малой Дещенки в Дещенку было принято еще в начале года.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в стране исчезли 12 географических объектов. Среди них — 6 сельсоветов (их деревни передали в другие сельсоветы). Также перестали существовать пять деревень и хуторов в Верхнедвинском районе Витебской области. А за 13 лет в стране исчезли 398 деревень.

