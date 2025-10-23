Брижит Бардо: У меня все замечательно 23.10.2025, 13:01

Брижит Бардо

Легенда французского кино опровергла слухи о своей смерти.

Французская актриса и икона кинематографа Брижит Бардо опровергла распространившиеся в сети слухи о своей смерти, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

На своей странице в X (бывший Twitter) 91-летняя звезда написала:

«Не знаю, кто тот идиот, что пустил фейк о моей смерти, но я жива, чувствую себя хорошо и не собираюсь уходить со сцены».

Поводом для паники стал пост французского инфлюенсера Aqababe (Аннис Зитуни), который заявил, что Бардо якобы умерла, и даже упомянул, что был заказан гроб. Позже сообщение было удалено, но успело разойтись по соцсетям.

Бардо находилась почти три недели в больнице города Тулон, где перенесла операцию, связанную с «серьезным заболеванием». Представители актрисы подтвердили, что операция прошла успешно, и Бардо уже вернулась домой в Сен-Тропе.

После опровержения Aqababe попытался оправдаться, заявив, что «аккаунтом Бардо управляют не она сама», и намекнул, что его информация якобы окажется правдой позже. Бардо поблагодарила медицинскую команду клиники и отметила, что чувствует себя удовлетворительно.

Таким образом, слухи о смерти легенды французского кино оказались фейком, а сама Брижит Бардо, как всегда, с иронией отнеслась к попыткам «похоронить» ее преждевременно.

