«Путин объявит капитуляцию через неделю»
- 23.10.2025, 13:10
Украинский военный рассказал, что создаст дополнительное давление на Кремль.
Существенно улучшить ситуацию на фронте может увеличение количества мотивированных новобранцев в ВСУ. Об этом заявил пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский в комментарии «Еспресо».
По его словам, российская армия превышает Украину именно числом личного состава.
«Когда уничтожается одно их подразделение, сразу перебрасывается другое. Эти подразделения часто формируются из новобранцев с минимальной выучкой, но проблемы с живой силой у врага мы не чувствуем», - отметил он.
Пресс-офицер отметил, что 100-я бригада уже 16 месяцев действует на Константиновском направлении и сколько бы подразделений россиян не было уничтожено в зоне ответственности бригады, враг постоянно подводит новые.
По его мнению, необходимо активизировать мобилизационный процесс в Украине, ведь массовое прибытие мобилизованных значительно усилит оборонный потенциал и создаст дополнительное давление на Кремль.
«Все наши сограждане должны вспомнить, что Украина у нас одна и другой не будет. Если завтра под нашими ТЦК будет стоять 500 тысяч новобранцев, то, через неделю, Путин объявит о капитуляции - это я гарантирую», - сказал Хоминский.
Он подчеркнул, если враг почувствует массовую готовность украинцев защищать свою страну, продолжать войну станет бессмысленно.