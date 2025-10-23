закрыть
«Путин объявит капитуляцию через неделю»

2
  • 23.10.2025, 13:10
  • 6,708
«Путин объявит капитуляцию через неделю»
Фото: коллаж Еспресо

Украинский военный рассказал, что создаст дополнительное давление на Кремль.

Существенно улучшить ситуацию на фронте может увеличение количества мотивированных новобранцев в ВСУ. Об этом заявил пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский в комментарии «Еспресо».

По его словам, российская армия превышает Украину именно числом личного состава.

«Когда уничтожается одно их подразделение, сразу перебрасывается другое. Эти подразделения часто формируются из новобранцев с минимальной выучкой, но проблемы с живой силой у врага мы не чувствуем», - отметил он.

Пресс-офицер отметил, что 100-я бригада уже 16 месяцев действует на Константиновском направлении и сколько бы подразделений россиян не было уничтожено в зоне ответственности бригады, враг постоянно подводит новые.

По его мнению, необходимо активизировать мобилизационный процесс в Украине, ведь массовое прибытие мобилизованных значительно усилит оборонный потенциал и создаст дополнительное давление на Кремль.

«Все наши сограждане должны вспомнить, что Украина у нас одна и другой не будет. Если завтра под нашими ТЦК будет стоять 500 тысяч новобранцев, то, через неделю, Путин объявит о капитуляции - это я гарантирую», - сказал Хоминский.

Он подчеркнул, если враг почувствует массовую готовность украинцев защищать свою страну, продолжать войну станет бессмысленно.

