«Половину жизни провела за компьютером»

История белоруски, которая ушла из IT на кухню и наконец почувствовала себя живой.

Маше 45 лет. Почти половину жизни она провела за компьютером — писала тексты, наполняла карточки товаров для маркетплейсов, делала баннеры, редактировала описания, училась веб-дизайну. Работала контент-менеджером на удаленке и считала, что нашла идеальную профессию, пишет ex-press.by.

Живет Маша в не самом большом городе Беларуси, но активном. Для местных ее работа казалась чем-то почти столичным: «Ты же дома сидишь, сама себе начальник, и зарабатываешь прилично!» — говорили знакомые. И действительно, получала она неплохо по местным меркам — около 1 600 рублей в месяц. При этом могла работать в пижаме и делать перерывы, когда захочет.

Но за внешним комфортом пряталась усталость. Со временем Маша все чаще ловила себя на том, что каждое утро включает ноутбук с чувством отвращения. Ее раздражали письма от клиентов, дедлайны и даже звук уведомлений. «Мне казалось, что меня просто тошнит от компьютера, — вспоминает она. — Я открывала экран и чувствовала, как внутри все сжимается».

Сначала пыталась спастись привычными способами — пошла на курсы веб-дизайна, купила новый монитор, поменяла кресло. Но это не помогло. Напротив, появилось ощущение, что работа высасывает из нее жизнь.

Однажды вечером, после особенно тяжелого дня, Маша просто закрыла ноутбук и сказала себе: «Хватит».

Через знакомых узнала, что в местной столовой ищут помощника повара. Зарплата — вдвое меньше, около 800 рублей, но работа — живая. Она решила попробовать. «Я боялась, что не справлюсь, ведь всю жизнь держала в руках только мышку, а не нож», — смеется Маша.

Первые недели были тяжелыми. Болела спина, ноги гудели, вся одежда и руки пахли жареным луком. Но вечером она засыпала спокойно — без тревоги, без мыслей о дедлайнах.

«Я вдруг поняла, что чувствую себя живой, — рассказывает она. — На кухне все настоящее: запахи, люди, смех, усталость. И результат сразу виден — суп сварен, котлеты готовы, люди благодарят».

С тех пор прошло полгода. Маша по-прежнему работает помощником повара и не жалеет ни о чем. Она перестала считать минуты до конца рабочего дня и научилась радоваться мелочам — тому, как красиво подрумянились сырники, как пахнет свежее тесто.

Коллеги шутят: «Ты у нас дизайнер по жизни — только теперь создаешь не баннеры, а блюда».

Маша улыбается и говорит, что впервые за много лет по-настоящему счастлива. Недавно у нее появилась мечта — открыть маленькое кафе, где будет пахнуть кофе и домашними пирогами.

«Не знаю, решусь ли, — говорит она, — но точно знаю одно: жизнь не заканчивается, если уйти из-за компьютера. Иногда нужно просто выключить ноутбук — и начать все заново».

