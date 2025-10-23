CEPA: Чего на самом деле хочет Путин? 23.10.2025, 13:37

1,462

Экономика России не поддерживает этот «амбициозный» образ.

На ежегодном форуме «Валдай» 2 октября Путин вновь представил свою концепцию «многополярного мира». Однако теперь, как отмечают эксперты, речь идёт не о констатации факта, а о цели, которую Москва стремится реализовать — завершить переход к «многополярности», где Россия получит официальное признание в качестве одного из центров силы, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевая проблема в том, что экономика России не поддерживает этот амбициозный образ. Несмотря на союз с Китаем и участие в объединениях вроде BRICS+ и ШОС, Россия остаётся зависимой от Пекина, чей ВВП почти в десять раз выше. Даже среди стран Глобального Юга Москва — не экономический лидер, а скорее военно-политический игрок, ищущий признания.

Согласно аналитикам, Путин стремится заключить новое соглашение о безопасности с США, возможно с участием президента США Дональда Трампа, чтобы укрепить статус России на мировой арене. Даже расплывчатый договор о «гарантиях безопасности» позволил бы Кремлю выйти из войны в Украине с дипломатическим трофеем — не поражением, а признанием равного партнёра Вашингтона.

Таким образом, Путин добивается восстановления советского наследия — права России диктовать правила в мировой политике. Однако, предупреждают эксперты, уступки Запада могут обернуться усилением Москвы и ослаблением международного права.

