Впервые в истории Британия перехватила военный корабль РФ по прямому приказу НАТО 5 23.10.2025, 14:08

12,394

«Вице-адмирал Кулаков» проходил через Ла-Манш.

Российский эсминец «Вице-адмирал Кулаков» проходил в Северном море, когда его перехватил и сопроводил Королевский флот Великобритании. Это первый случай в истории, когда военный корабль Британии осуществлял такую операцию по непосредственному приказу Североатлантического альянса (НАТО).

«Вице-адмирал Кулаков» проходил через Ла-Манш. За его передвижением следили более 48 часов. Об этом рассказало 22 октября издание Sky News со ссылкой на источники в Королевском флоте Великобритании.

Британский корабль HMS Duncan был развернут командованием военно-морских сил НАТО. Для слежения привлекли эсминец типа 45 и вертолет модели Wildcat, которые срочно отправили для выполнения операции.

«Это первый случай, когда военный корабль Королевского флота получил задание непосредственно от командования альянса для проведения такой операции, сообщил представитель ВМС», — пишет Sky News.

Операция по наблюдению за российским кораблем продолжалась с минувших пятницы, 17 октября, по воскресенье, 19 октября. Для слежения за «Вице-адмиралом Кулаковым» были привлечены также NH90 ВВС Нидерландов и ВМС Франции.

Министр по вопросам вооруженных сил Великобритании Эл Карнс прокомментировал инцидент. Он заявил о готовности флота реагировать на любые угрозы от российских кораблей.

Что известно о российском корабле «Вице-адмирал Кулаков»

«Вице-адмирал Кулаков» — большой противолодочный эсминец проекта 1155, названный в честь советского военно-морского командующего и вице-адмирала Николая Кулакова. Согласно классификации НАТО, это эсминец класса «Удалой».

Впервые на вооружение эсминец был принят в 1981 году. В сентябре 2011 года эсминец совершил первые десантные испытания нового вертолета Ка-52 К.

В наше время «Вице-адмирал Кулаков» входит в состав Северного флота ВМФ России.

