Sky News: Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение 2 23.10.2025, 14:35

5,456

Дональд Трамп

США перекрыли кислород российской нефти и рассчитывают на геополитический успех.

Санкции Соединенных Штатов в отношении нефтяных гигантов страны-оккупанта России – стратегический шаг, направленный на то, чтобы загнать в угол главу Кремля Владимира Путина. Это удар по российской нефти и экономике в целом, который может привести к серьезным последствиям. Вашингтон пытается добиться уступок от Кремля в вопросе завершения войны против Украины.

«Это не просто предупреждение»

В материале Sky News говорится, что санкции против нефтяных гигантов – «Роснефти» и «Лукойла» – решительный удар по военной экономике РФ. Цель – перекрыть денежные потоки.

«Новые санкции США — это не просто предупреждение, а настоящий удар в живот российской военной экономики», - говорится в материале.

«Роснефть» и «Лукойл» – главные источники финансирования российской военной машины. Компании являются своеобразным двойным двигателем, перекачивающим средства в военной артерии Кремля.

Санкциями Штаты пытаются добиться «ослабления способности Кремля получать доходы для своей военной машины».

Трамп «перекрыл кислород» российской нефти

Журналисты напомнили, что нефть – жизненно важная артерия экономики России, а по словам обозревателей, Министерство финансов Трампа де-факто «перекрыло ей кислород».

Какими могут быть последствия

Любое решение на политической арене может обернуться и обратным эффектом. Ослабляя нефтяной сектор РФ, Трамп «сжимает грудную клетку» мирового энергорынка, в такой ситуации последствия можно будет заметить даже на американских заправках.

Впрочем, в Белом доме считают, что временные экономические потери оправданы, поскольку геополитическая польза должна превысить издержки.

«Это чрезвычайно мощные санкции, и я надеюсь, что они не продлятся долго», - заверил Трамп.

Стратегия Трампа заключается в комбинации уверенности и осторожности и подразумевает «максимальное давление», однако с постоянным контролем за ценами на топливо внутри США.

Стратегический шаг Трампа

Ограничения США – не просто акт наказания. Речь идет о стратегическом шаге Трампа, цель которого – загнать Путина в угол. Но цена ошибки чрезвычайно высока: если цены на энергоносители резко взлетят или отношения с союзниками дадут трещину, уже сам Трамп рискует оказаться «у канатов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com