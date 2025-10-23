Sky News: Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение

Sky News: Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение2
- 23.10.2025, 14:35
США перекрыли кислород российской нефти и рассчитывают на геополитический успех.
Санкции Соединенных Штатов в отношении нефтяных гигантов страны-оккупанта России – стратегический шаг, направленный на то, чтобы загнать в угол главу Кремля Владимира Путина. Это удар по российской нефти и экономике в целом, который может привести к серьезным последствиям. Вашингтон пытается добиться уступок от Кремля в вопросе завершения войны против Украины.
«Это не просто предупреждение»
В материале Sky News говорится, что санкции против нефтяных гигантов – «Роснефти» и «Лукойла» – решительный удар по военной экономике РФ. Цель – перекрыть денежные потоки.
«Новые санкции США — это не просто предупреждение, а настоящий удар в живот российской военной экономики», - говорится в материале.
«Роснефть» и «Лукойл» – главные источники финансирования российской военной машины. Компании являются своеобразным двойным двигателем, перекачивающим средства в военной артерии Кремля.
Санкциями Штаты пытаются добиться «ослабления способности Кремля получать доходы для своей военной машины».
Трамп «перекрыл кислород» российской нефти
Журналисты напомнили, что нефть – жизненно важная артерия экономики России, а по словам обозревателей, Министерство финансов Трампа де-факто «перекрыло ей кислород».
Какими могут быть последствия
Любое решение на политической арене может обернуться и обратным эффектом. Ослабляя нефтяной сектор РФ, Трамп «сжимает грудную клетку» мирового энергорынка, в такой ситуации последствия можно будет заметить даже на американских заправках.
Впрочем, в Белом доме считают, что временные экономические потери оправданы, поскольку геополитическая польза должна превысить издержки.
«Это чрезвычайно мощные санкции, и я надеюсь, что они не продлятся долго», - заверил Трамп.
Стратегия Трампа заключается в комбинации уверенности и осторожности и подразумевает «максимальное давление», однако с постоянным контролем за ценами на топливо внутри США.
Стратегический шаг Трампа
Ограничения США – не просто акт наказания. Речь идет о стратегическом шаге Трампа, цель которого – загнать Путина в угол. Но цена ошибки чрезвычайно высока: если цены на энергоносители резко взлетят или отношения с союзниками дадут трещину, уже сам Трамп рискует оказаться «у канатов».