закрыть
23 октября 2025, четверг, 15:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Sky News: Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение

2
  • 23.10.2025, 14:35
  • 5,456
Sky News: Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение
Дональд Трамп

США перекрыли кислород российской нефти и рассчитывают на геополитический успех.

Санкции Соединенных Штатов в отношении нефтяных гигантов страны-оккупанта России – стратегический шаг, направленный на то, чтобы загнать в угол главу Кремля Владимира Путина. Это удар по российской нефти и экономике в целом, который может привести к серьезным последствиям. Вашингтон пытается добиться уступок от Кремля в вопросе завершения войны против Украины.

«Это не просто предупреждение»

В материале Sky News говорится, что санкции против нефтяных гигантов – «Роснефти» и «Лукойла» – решительный удар по военной экономике РФ. Цель – перекрыть денежные потоки.

«Новые санкции США — это не просто предупреждение, а настоящий удар в живот российской военной экономики», - говорится в материале.

«Роснефть» и «Лукойл» – главные источники финансирования российской военной машины. Компании являются своеобразным двойным двигателем, перекачивающим средства в военной артерии Кремля.

Санкциями Штаты пытаются добиться «ослабления способности Кремля получать доходы для своей военной машины».

Трамп «перекрыл кислород» российской нефти

Журналисты напомнили, что нефть – жизненно важная артерия экономики России, а по словам обозревателей, Министерство финансов Трампа де-факто «перекрыло ей кислород».

Какими могут быть последствия

Любое решение на политической арене может обернуться и обратным эффектом. Ослабляя нефтяной сектор РФ, Трамп «сжимает грудную клетку» мирового энергорынка, в такой ситуации последствия можно будет заметить даже на американских заправках.

Впрочем, в Белом доме считают, что временные экономические потери оправданы, поскольку геополитическая польза должна превысить издержки.

«Это чрезвычайно мощные санкции, и я надеюсь, что они не продлятся долго», - заверил Трамп.

Стратегия Трампа заключается в комбинации уверенности и осторожности и подразумевает «максимальное давление», однако с постоянным контролем за ценами на топливо внутри США.

Стратегический шаг Трампа

Ограничения США – не просто акт наказания. Речь идет о стратегическом шаге Трампа, цель которого – загнать Путина в угол. Но цена ошибки чрезвычайно высока: если цены на энергоносители резко взлетят или отношения с союзниками дадут трещину, уже сам Трамп рискует оказаться «у канатов».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина
Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин