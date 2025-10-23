В Беларуси изменили порядок оказания медпомощи

В Беларуси изменили порядок оказания медпомощи2
- 23.10.2025, 14:44
- 3,008
Бумаг станет больше.
Минздрав определил порядок направления пациентов на консультации, обследования и госпитализацию.
Документ уже вступил в силу. Ознакомиться с ним можно на Национальном правовом интернет-портале.
Что конкретно изменится для пациентов:
Без направления теперь никуда
По новым правилам, оказание пациентам медпомощи в стационарных условиях осуществляется только на основании направления организации. Исключение составляют лишь экстренные случаи.
Пациенты могут направляться для проведения консультации и обследования к специалистам других учреждений, а также на госпитализацию в организации районного, городского, областного и республиканского уровней по медицинским показаниям.
Чтобы получить стационарную медпомощь, у обратившегося должно быть при себе два документа:
- направление с подписью врача-специалиста
- выписка из медицинских документов с необходимыми исследованиями и сроками давности.
Сроки госпитализации
После поступлениям документов решение о госпитализации должно быть принято не позже чем через три рабочих дня.
В случае проведения очной консультации – не больше одного рабочего дня.
Кто может выдать направление
В медучреждения всех уровней – от районного до республиканского – можно попасть по решению:
- врача-специалиста
- руководителей организаций и их заместителей
- сотрудников управлений по здравоохранению облисполкомов и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома
- специалистов Министерства здравоохранения, курирующих вопросы оказания медицинской помощи населению
- министра здравоохранения и его заместителей.
Важный момент: частные клиники при наличии медицинских показаний у пациентов обязали направлять их только в государственные организации здравоохранения.