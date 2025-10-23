В Беларуси изменили порядок оказания медпомощи 2 23.10.2025, 14:44

3,008

Бумаг станет больше.

Минздрав определил порядок направления пациентов на консультации, обследования и госпитализацию.

Документ уже вступил в силу. Ознакомиться с ним можно на Национальном правовом интернет-портале.

Что конкретно изменится для пациентов:

Без направления теперь никуда

По новым правилам, оказание пациентам медпомощи в стационарных условиях осуществляется только на основании направления организации. Исключение составляют лишь экстренные случаи.

Пациенты могут направляться для проведения консультации и обследования к специалистам других учреждений, а также на госпитализацию в организации районного, городского, областного и республиканского уровней по медицинским показаниям.

Чтобы получить стационарную медпомощь, у обратившегося должно быть при себе два документа:

- направление с подписью врача-специалиста

- выписка из медицинских документов с необходимыми исследованиями и сроками давности.

Сроки госпитализации

После поступлениям документов решение о госпитализации должно быть принято не позже чем через три рабочих дня.

В случае проведения очной консультации – не больше одного рабочего дня.

Кто может выдать направление

В медучреждения всех уровней – от районного до республиканского – можно попасть по решению:

- врача-специалиста

- руководителей организаций и их заместителей

- сотрудников управлений по здравоохранению облисполкомов и Комитета по здравоохранению Мингорисполкома

- специалистов Министерства здравоохранения, курирующих вопросы оказания медицинской помощи населению

- министра здравоохранения и его заместителей.

Важный момент: частные клиники при наличии медицинских показаний у пациентов обязали направлять их только в государственные организации здравоохранения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com