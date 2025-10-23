Российский МИД униженно попросил Трампа о новых переговорах 2 23.10.2025, 14:52

6,058

Захарова не решилась раскритиковать президента США за санкции.

Резкое изменение позиции Дональда Трампа, который в среду объявил о (жестких санкциях против России https://charter97.org/ru/news/2025/10/23/660320/), похоже, застигло врасплох российских МИД, пишет The Moscow Times.

Москва рассчитывает на продолжение переговоров с Вашингтоном, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Мы не усматриваем значимых препон на пути продолжения инициированного президентами России и США процесса по согласованию политических рамок украинского урегулирования», — сказала она.

«Министерство иностранных дел России со своей стороны открыто к продолжению контактов по линии Госдепартамента США, по линии тех самых пониманий, которые были достигнуты состоявшейся 16 октября беседой президентов. Целью видится конкретизация параметров дальнейшего российско-американского диалога как по различным аспектам двухсторонних отношений, так и по различным совместным шагам на треке украинского урегулирования», — добавила Захарова.

В своем заявлении она воздержалась от резкой критики санкций Трампа, под которые попали «Роснефть» и «Лукойл», а также решения США снять ограничения на дальнобойные удары по России западным оружием. В Москве рассматривают санкции как «контрпродуктивный шаг», дипломатично отметила Захарова: «Для нас особых проблем не возникнет в связи с вышеупомянутым решением Минфина США».

Накануне российский МИД заверял, что продолжает подготовку к саммиту Путина и Трампа, который, как ожидалось, состоится в Будапеште в ближайшие две недели. Однако Трамп подтвердил, что решил отказался от встречи.

«Не чувствовалось, что мы сможем достигнуть того, что должны», — пояснил он в среду. По словам Трампа, Путин продолжает выставлять максималистские требования по Украине. «Мы не хотим, чтобы у него было все», — сказал Трамп.

Под американские санкции — первые с момента вступления Трампа в должность — попали две крупнейшие нефтяные компании России, которые обеспечивают две трети добычи в стране. В результате под угрозой оказались поставки российских баррелей в Индию, ставшую для Кремля вторым крупнейшим экспортным рынком после Китая. По словам источников Bloomberg и Reuters, индийские НПЗ готовятся радикально сократить импорт в РФ из-за американских ограничительных мер.

