Лукашенко — многодетным семьям: Надо копошиться в земле 7 23.10.2025, 15:00

иллюстративное фото

Диктатор потребовал не селить многодетных в Минске и крупных городах.

Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров 23 октября рассказал, где, по его мнению, должны жить многодетные семьи.

Лукашенко потребовал не концентрировать их исключительно в крупных городах, передает БелТА.

«Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем? Мы зачем многодетные семьи стягиваем к Минску?», - задал диктатор вопрос участникам совещания.

Многодетным белорусам Лукашенко предложил выделять не только квартиры в многоэтажках, но частные дома с приусадебными участками, на которых можно держать собственный огород.

«Надо копошиться в земле и что-то делать своими руками», - пояснил свою мысль диктатор.

