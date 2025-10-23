Лукашенко — многодетным семьям: Надо копошиться в земле

Лукашенко — многодетным семьям: Надо копошиться в земле7
- 23.10.2025, 15:00
- 3,736
Диктатор потребовал не селить многодетных в Минске и крупных городах.
Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров 23 октября рассказал, где, по его мнению, должны жить многодетные семьи.
Лукашенко потребовал не концентрировать их исключительно в крупных городах, передает БелТА.
«Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем? Мы зачем многодетные семьи стягиваем к Минску?», - задал диктатор вопрос участникам совещания.
Многодетным белорусам Лукашенко предложил выделять не только квартиры в многоэтажках, но частные дома с приусадебными участками, на которых можно держать собственный огород.
«Надо копошиться в земле и что-то делать своими руками», - пояснил свою мысль диктатор.