Украинские летчики-асы показали экстремальный полет на МиГ-29 23.10.2025, 15:10

1,534

Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Видеофакт.

Украинские летчики продолжают демонстрировать исключительное мастерство и мужество в небе. В сети появились кадры как истребитель МиГ-29 пролетает на экстремально низкой высоте, выполняя опаснейший маневр.

На новом видео, опубликованном ведущими канала «Соняшник» показан полет летчика, предположительно с позывным West.

«Побратим West демонстрирует высший класс в пилотировании МиГ-29 на предельно малых высотах», — говорится в сообщении канала.

Истребитель буквально «скользит» над землей, выполняя полет на высоте менее 200 метров при скорости свыше 1000 км/ч, хотя это еще не предел. Однако в таких условиях малейшая ошибка в пилотировании может стоить жизни.

Истребитель МиГ-29 не отличается идеальной аэродинамической устойчивостью, и на высоких скоростях пилотам приходится постоянно корректировать крен и тангаж, чтобы удерживать самолет.

«Банально не хватает хода ручки по тангажу, чтобы остановить «заливание» носа», — пишут обозреватели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com