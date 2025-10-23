закрыть
Украинские летчики-асы показали экстремальный полет на МиГ-29

  • 23.10.2025, 15:10
  • 1,534
Украинские летчики-асы показали экстремальный полет на МиГ-29
Фото: Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины

Видеофакт.

Украинские летчики продолжают демонстрировать исключительное мастерство и мужество в небе. В сети появились кадры как истребитель МиГ-29 пролетает на экстремально низкой высоте, выполняя опаснейший маневр.

На новом видео, опубликованном ведущими канала «Соняшник» показан полет летчика, предположительно с позывным West.

«Побратим West демонстрирует высший класс в пилотировании МиГ-29 на предельно малых высотах», — говорится в сообщении канала.

Истребитель буквально «скользит» над землей, выполняя полет на высоте менее 200 метров при скорости свыше 1000 км/ч, хотя это еще не предел. Однако в таких условиях малейшая ошибка в пилотировании может стоить жизни.

Истребитель МиГ-29 не отличается идеальной аэродинамической устойчивостью, и на высоких скоростях пилотам приходится постоянно корректировать крен и тангаж, чтобы удерживать самолет.

«Банально не хватает хода ручки по тангажу, чтобы остановить «заливание» носа», — пишут обозреватели.

