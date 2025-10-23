Комитет сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма 1 23.10.2025, 15:22

Автор инициативы сенатор Линдси Грэм раскрыл подробности.

Комитет сената США по иностранным делам одобрил на заседании в среду, 22 октября, законопроект о признании России государством — спонсором терроризма из-за похищения украинских детей, сообщил автор инициативы сенатор Линдси Грэм.

Он напомнил, что цель законопроекта — оказание максимального давления на Россию для достижения мира в Украине и обеспечение безопасного возвращения детей домой. По словам Грэма, наделение России соответствующим статусом будет «разрушительным для экономики» страны, но станет неизбежным следствием политики президента РФ Владимира Путина.

В случае принятия законопроекта госсекретарь США Марко Рубио должен будет предоставить сенатором отчет о возвращении в Украину более 19 тыс. детей, которые были незаконно депортированы Россией с оккупированных территорий. После вступления инициативы в силу у главы Госдепа будет на это 60 дней. Если же он не сможет установить факт возвращения детей на родину, то ему предписывается официально причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма. Сенатор Грэм ранее отмечал, что это сделает Москву «радиоактивной» для других стран и деловых партнеров. На данный момент таким статусом США наделили Иран, Северную Корею, Кубу, Судан и Ливию.

Помимо этого законопроекта комитет сената США по международным делам одобрил еще две антироссийских инициативы. Одна из них предусматривает введение экономических санкций в отношении Китая за его поддержку военно-промышленного комплекса России. Другая предполагает использование $5 млрд хранящихся в США замороженных российских активов для помощи Украине. В частности, законопроект обязывает перенаправлять Киеву по $250 млн каждые 90 дней. После одобрения инициатив они будут рассмотрены сенатом в полном составе.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште и объявил о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и «Лукойла». Глава Белого дома выразил надежду, что после этого Путин «станет разумнее» и прислушается к его призывам остановиться на текущей линии соприкосновения. При этом Трамп не исключил встречи с Путиным в будущем.

