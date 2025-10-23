Ученые: Благотворительность делает нас здоровее 23.10.2025, 15:29

У людей, регулярно помогающим другим, улучшается давление, сон и продолжительность жизни.

Благотворительность делает нас здоровее, счастливее и даже помогает жить дольше, утверждают психологи и нейробиологи. Согласно исследованиям, у людей, регулярно помогающим другим, улучшается давление, сон и продолжительность жизни, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Психологи называют щедрость естественной чертой человека. Наш мозг и гормональная система устроены так, чтобы заботиться о других — ведь именно взаимопомощь укрепляла выживание вида.

В буддизме щедрость — dāna pāramitā — считается первой «совершенной добродетелью». Она открывает сердце и помогает исцелению. Буддийская психология выделяет три формы щедрости:

Материальная — деньги, еда, жилье.

Духовная — наставничество, знания, мудрость.

Бесстрашная — присутствие, поддержка и безопасность для тех, кто страдает.

Последняя форма — самая глубокая. Иногда щедрость — это просто быть рядом, выслушать, поддержать, вдохновить.

Ученые подтверждают, что добровольцы, работающие хотя бы в двух организациях, на 63% реже умирают в течение пяти лет. Пациенты, помогающие другим, живут дольше. Даже дети с раннего возраста проявляют щедрость — делятся игрушками или сладостями, получая удовольствие от самого акта отдачи.

Чтобы развивать щедрость, психологи советуют четыре практики:

Благодарность — видеть, что у вас уже есть достаточно.

Сострадание — чувствовать боль других, не избегая ее.

Благоговение и восхищение — чаще бывать на природе и замечать красоту мира.

Осознание взаимосвязи — понимать, что отдавая, вы укрепляете поток добра.

Когда вы делитесь — временем, вниманием или заботой — вы не теряете, а приумножаете.

Благотворительность — это не акт потери, а способ помнить, что у вас уже все есть.

