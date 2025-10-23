«Вера лично со всеми попрощалась» 23.10.2025, 15:46

Вера Кравцова

Что говорит родная бабушка пропавшей в Мьянме белoруски.

С момента появления первой новости о пропавшей в начале октября белоруске СМИ и телеграм-каналы распространяли самую разную информацию, в том числе было названо и предполагаемое имя — Вера Кравцова. Только 21 октября полиция Таиланда официально подтвердила: речь действительно о пропаже 26-летней минчанки.

Ни процесс поисков, ни якобы попадание в трудовое рабство и требование о выкупе в 500 тысяч долларов родители Веры до сих пор не комментировали.

Со СМИ общается только бабушка пропавшей белoруски Наталья. Журналисты съездили к ней домой и попытались больше узнать о случившемся и о том, как себя чувствуют близкие девушки. Выяснилось, что несколько лет назад в семье произошла еще одна трагедия — в ДТП погиб 28-летний брат Веры.

Родная бабушка: «Вера лично со всеми попрощалась»

15 октября информацию о пропавшей в Мьянме белoруске подтвердили в МИД Беларуси, однако никаких уточнений — имя или возраст — в ведомстве не сообщили. Российские телеграм-каналы без ссылок на источники начали распространять информацию, что речь о 26-летней минчанке Вере Кравцовой. Сообщалось, что девушка якобы попала в рабство, а позже была жестоко убита в мошенническом центре в Мьянме.

Во вторник, 21 октября, власти Таиланда подтвердили: ведутся поиски именно Веры. Также миграционная служба опубликовала кадры с белoруской в таиландском аэропорту и сообщила: Вера вылетела в Мьянму добровольно.

Что же произошло на самом деле? Родители Веры не хотят общаться с журналистами. Коротко ситуацию комментирует только ее бабушка Наталья.

Женщина живет в Минске, в обычной пятиэтажке. Соседи по дому знают о случившемся. Рассказывают, что вечером в среду здесь уже побывали несколько съемочных групп. Некоторые жильцы были настроены в отношении журналистов настороженно.

Тем не менее с родной бабушкой пропавшей Веры Кравцовой корреспонденту поговорить все же удалось. По первым минутам общения стало ясно: от расспросов о случившемся Наталья порядком устала.

— Про свою семью ничего не буду рассказывать. Это наше горе, наша проблема, — эмоционально сказала женщина.

О многом, что сейчас распространяется в паблике, Наталья говорит так: «Сплетни, а сами мы ничего не знаем».

— Говорят, что Вера у вас выросла…

— Ну вот она [жила] в одном дворе, а я — в другом. Она была и у меня, и там, ну и все. В первом-втором классе [Вера] все понимала, пешком ко мне приходила, я ее из школы забирала. Мы и [человека] нанимали сидеть с ней, когда мамы не было.

О внучке бабушка говорит немного, но только хорошее. Наталья рассказывает, что Вера прекрасно пела и окончила музыкальное училище.

— Кто скажет про своего ребенка плохо? Прекрасный мой ребенок, прекрасная моя внучка.

Женщина рассказала, что несколько лет назад в семье произошла другая трагедия — речь об аварии в феврале 2021 года, в которой погиб брат пропавшей Веры Кравцовой.

Вот что о случившемся в тот день написали СМИ: «ГАИ Минска сообщила об аварии на Партизанском проспекте: 28-летний водитель автомобиля Mazda совершил наезд на осветительную мачту, от полученных травм он скончался на месте происшествия».

— Попал в ДТП — и все, не справился с управлением. Был на Олиной, маминой машине. Все, Яна нет, — сухо рассказала Наталья.

Журналисты также уточнили, были ли брат и сестра родными. По словам Натальи, у Яна и Веры одна мама, но разные отцы.

Ранее со ссылкой на слова бабушки сообщалось, что сейчас мама Веры находится в больнице. Вероятно, возникла путаница: во вторник из медучреждения Наталья забрала свою маму — получается, прабабушку пропавшей Веры. Учитывая возраст и состояние здоровья, женщину пока максимально ограждают от новостей.

По словам Натальи, лично в последний раз она виделась с внучкой незадолго до ее отъезда.

— Вера со всеми нами лично попрощалась и уехала, поцеловала в лобик, и все. Больше ничего говорить не буду, простите.

Соседка: «В детстве Вера была пухленькой веселушкой»

Журналисты также пообщались с соседями Веры по ее первому адресу. Лет до шести она с родителями жила на одном районе с бабушкой Наташей и часто гостила у нее. Их дома — серые хрущевки-клоны — расположены в пяти минутах ходьбы друг от друга.

До переезда семья жила в однокомнатной квартире. В памяти соседей по дому, где прошло детство Веры, девочка отпечаталась маленькой «пухленькой веселушкой».

О том, что с той самой девочкой случилась беда, Галина узнала случайно, когда в понедельник включила передачу Малахова и увидела на экране знакомое лицо — женщину из соседнего подъезда, которая когда-то жила на одной площадке с Кравцовыми.

— Вижу — Маня наша выступает! По интернету она видала, 500 тысяч долларов она слыхала… Кинозвезда наша, интернет ходячий, — говорит с негодованием в голосе Галина.

Информацию о якобы гибели Веры Кравцовой и предполагаемом выкупе белoрусский МИД не подтверждает. Девушку до сих пор разыскивают. В возвращение внучки верит и ее бабушка Наталья.

— С ее бабушкой, она где-то неподалеку живет, мы часто пересекаемся, здороваемся. Потому что встречались с ней еще тогда, когда Вера жила здесь с родителями, бегала по двору.

Веру я тоже очень хорошо помню: она была такой пухленькой веселенькой девочкой. Ныне покойный муж нашей теперь уже «кинозвезды» прозвал ее Верка Сердючка, потому что тогда ее часто по телевизору показывали. И вот она маленькая, пухленькая такая выбегает из подъезда, а он ей вслед: «Ну, Верка Сердючка!» Я даже когда смотрела передачу, уже ж больше двадцати лет прошло, Вера там совсем взрослая, но у меня все равно перед глазами стояло ее детское личико…

Впоследствии семья Веры переехала. В их однушке какое-то время жила многодетная семья с тремя детьми. Сейчас, по словам соседей, жилье пустует.

Официально поиски Веры Кравцовой продолжаются. На момент публикации этого материала какой-либо подтвержденной информации или промежуточных результатов поисков нет.

