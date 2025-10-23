Глава МИД Литвы: Санкции США и ЕС наносят удар по движущей силе военной экономики РФ 2 23.10.2025, 16:01

1,698

Кремль застигнут врасплох.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что новые ограничения США в отношении российских нефтяных компаний и одобренный 19-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) бьют по военной экономике Москвы.

По словам главы литовской дипломатии, только совместные действия США и ЕС могут заставить Россию согласиться на безоговорочное перемирие, пишет Delfi.

- Путин застигнут врасплох. Только трансатлантический альянс, оказывая давление на Россию там, где ей больно, может заставить Путина прекратить намеренно издеваться над усилиями США по достижению мира и наконец заставить его согласиться на безоговорочное перемирие. Мы полностью поддерживаем санкции США против российских нефтяных гигантов и 19-й пакет санкций ЕС — оба они наносят удар по движущей силе военной экономики России, — написал К. Будрис в социальной сети «X».

- 20-й пакет санкций должен полностью выровнять ЕС с США и дальше целиться в российских нефтегазовых гигантов, «Росатом», а также полностью запретить экспорт товаров двойного назначения в Россию, — отметил он.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла».

Санкции включают заморозку всех активов компаний в США и запрет всем американским компаниям вести какой-либо бизнес с этими двумя российскими нефтяными гигантами.

Европейский союз (ЕС) также ввел 19-й пакет санкций против России, направленный на ограничение доходов Москвы от нефти и газа.

Сообщество также на год ускорило запрет на импорт сжиженного природного газа из России до начала 2027 года.

Кроме того, блок внес в черный список более 100 танкеров из так называемого «теневого флота» Москвы, состоящего из стареющих судов, а также ввел контроль над поездками российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

