FT: Может ли Трамп помешать Индии покупать российскую нефть? 1 23.10.2025, 16:53

После начала войны Дели стал одним из крупнейших покупателей российской нефти.

США ввели самые жесткие санкции против России с начала войны — ограничения на крупнейшие нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл». Президент США Дональд Трамп заявил, что «суровые санкции» помогут «посадить Путина за стол переговоров», но признал, что они могут вызвать рост мировых цен на нефть, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Россия экспортирует около 5 млн баррелей нефти в день, из которых 1,5 млн получает Индия и 2,2 млн — Китай. После начала войны Дели стал одним из крупнейших покупателей российской нефти, пользуясь скидками. Однако новые американские санкции могут изменить эту схему.

Вашингтон ввел так называемые вторичные санкции, угрожая ограничить доступ к долларовым расчетам и американским рынкам для компаний, сотрудничающих с российскими производителями. Это ставит перед Индией и Китаем выбор: работать с Россией или сохранять доступ к западным финансам.

Компания Reliance Industries, владеющая крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в мире, уже заявила о намерении «пересмотреть подход» к закупкам российской нефти. Аналитики отмечают, что Индия традиционно осторожнее, чем Китай, в нарушении американских санкций.

По оценке экспертов, Китай, вероятно, продолжит закупки, но вряд ли сможет полностью компенсировать возможное сокращение индийских поставок. Это может привести к снижению добычи в России и дополнительному удару по ее бюджету — нефтегазовые доходы уже упали на 20% за девять месяцев 2025 года.

На мировом рынке Brent уже подорожала на 9%, превысив $70 за баррель. Эксперты предупреждают: если поставки сократятся более чем на 2 млн баррелей в день, цены продолжат расти — вопреки обещаниям Трампа об «удешевлении энергии».

