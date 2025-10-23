«В строгом соответствии с заказом со стороны государства» 23.10.2025, 17:05

В Минобразования рассказали, как изменится прием в магистратуру.

Министр образования Андрей Иванец по итогам совещания Лукашенко с руководством cовета министров рассказал, как изменится прием в магистратуру, передает БелТА.

По словам министра, в магистратуре сохранятся как бюджетная, так и платная форма получения образования для граждан Беларуси, а также платная для иностранцев. Однако контрольные цифры приема в магистратуру будут скорректированы — они будут определяться «в строгом соответствии с заказом со стороны государства» по аналогии с вузами и колледжами.

Если ранее вузы формировали число бюджетных мест в магистратуре и перечень специальностей, исходя из своего видения, то теперь ситуация изменится. Количество бюджетных мест будет зависеть от запроса на определенных специалистов, пояснил Иванец.

Кроме того, вузы могут самостоятельно набирать нужное число иностранных студентов для обучения в магистратуре на платной основе

Еще одно изменение связано с обязательными требованиями об окончании магистратуры для тех, кто хочет продолжать обучение в аспирантуре или преподавать в вузах.

— Речь идет о том, что те ребята, которые заинтересованы заниматься научной, научно-исследовательской деятельностью, должны иметь возможность приходить в аспирантуру без окончания магистратуры. И в этой связи каждый университет и ученые советы должны видеть таких ребят и выдавать соответствующие рекомендации. Те ребята, которые хотят после окончания университета остаться на преподавательской деятельности в университетах, они тоже должны иметь такую возможность без обязательного окончания магистратуры, — рассказал Иванец.

