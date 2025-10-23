The Telegraph: Это был самый дорогой звонок для Путина 23.10.2025, 17:30

Один разговор привел к грандиозным санкциям против России.

Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с американским коллегой стал, возможно, самым дорогим в истории. Президент США Дональд Трамп совершил резкий поворот в политике — впервые ввел прямые санкции против России, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее Трамп избегал новых ограничений, тогда как Британия и ЕС регулярно ужесточали давление на Кремль. Теперь же США нанесли удар по ключевым источникам российских доходов — «Роснефти» и «Лукойлу», которые обеспечивают около половины экспорта нефти из России.

Нефть остается главным источником финансирования войны: по данным МЭА, в сентябре Москва экспортировала 5,1 млн баррелей в день, получив около $13,4 млрд дохода. Однако санкции США грозят серьезно сократить эти поступления.

Главный вопрос — реакция Индии и Китая, которые покупают до 75% российской нефти. Формально ограничения касаются только американских компаний, но угроза вторичных санкций может вынудить иностранные трейдеры и банки отказаться от сделок с Россией.

Индия уже заявила о намерении сократить закупки, тогда как Китай, вероятно, продолжит покупать нефть, но по еще более низкой цене — скидка на российскую Urals уже превышает $13 за баррель.

Пока Трамп воздерживается от жестких вторичных мер и поставок Украине дальнобойных ракет, но его шаг стал серьезным ударом по экономике Путина.

Для Кремля это дипломатическое поражение: вместо ожидаемой встречи с Трампом в Будапеште — новые санкции и нарастающее давление. Однако аналитики не исключают, что Путин попробует вновь выйти на контакт, надеясь на очередной разворот американского лидера.

