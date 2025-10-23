«Скоро всю зарплату туда отдашь» 1 23.10.2025, 17:50

Родители жестко высказались о школьных поборах.

Белоруска записала видеообращение о том, как ее коллегу принуждают сдавать деньги на нужды школы в микрорайоне Каменная горка в Минске и выложила его в TikTok.

«Я никогда не сдавала и не сдаю никаких денег — не потому, что мне жалко этих 50 рублей, — говорит она. — Я работаю и плачу налоги для того, чтобы с них шло финансирование на школу Вы у меня спросите «А как же подарки учителям?» А почему я должна дарить им подарки? Репетиторством они не занимаются. Они приходят на работу за деньги. Они получают зарплату за то, что выбрали эту профессию».

Многие пользователи поддержали автора видео и поделились своим мнением о школьных поборах. Сайт Charter97.org приводит несколько комментариев под видео.

«А что это за организация такая «родительский комитет»? Где она зарегистрирована и как фиксируются денежные средства?»

«Все скинулись, и директор на новой тачке гоняет».

«Где у нас что бесплатно? Не смешите! Образование далеко не бесплатное! За учебники платим, за дополнительные тетради платим, за дополнительные уроки платим, за репетиторов платим и так далее. Прошли те времена, когда было бесплатно».

«Деньги на школы оседают у чиновников в карманах, до школ доходит мизер».

«Когда я училась в школе, в 11 классе (2017-2018), мы должны были подарить школе телевизор, как подарок на окончание школы. И нам, и нашим родителям хорошо дали понять, что если мы не подарим телевизор до нового года (даже не в конце учебного), то многим испортят оценки и экзамены. Телевизор в кабинет директора».

«Огорчу кроме сдачи денег, мыльные принадлежности и канцелярию сдаем отдельным списком, где также и инвентарь для уборки».

«Я тоже не понимаю, с чего я должна сдавать деньги в школу? Доходит до того что скоро всю зарплату туда отдашь».

«Как то раз наблюдала картину как разгружали бытовую химию в сад с служебного входа, а до этого сказали принести по списку бытовую химию, перечень был не маленький»

«Согласна полностью! А те кто пишет, что 50 рублей — это не деньги, вы — терпилы! Вы реально платите государству деньги и не малые! 50 рублей — не деньги, но вдумайтесь сколько от каждого получает наше государство! И образование, и бумага, и занавески, и стаканы пусть оплачивается за наши налоги. Люди, очнитесь!»

