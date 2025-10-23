Журналисты рассказали о необычной особенности миллиардеров

Журналисты рассказали о необычной особенности миллиардеров1
- 23.10.2025, 17:59
- 1,108
Оказывается, богачи не любят управлять людьми.
Несмотря на огромные состояния, многие основатели компаний признаются: роль генерального директора — одна из самых изматывающих в бизнесе, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).
Сооснователь Facebook и бывший глава Asana Дастин Московиц рассказал, что никогда не стремился стать CEO. «По натуре я не люблю управлять людьми, но так сложилось», — сказал он. Московиц возглавлял Asana с 2010 по 2024 год и признался, что вынужден был ежедневно «надевать маску» — притворяться экстравертом, чтобы соответствовать роли. Его состояние оценивается в $12 млрд.
Миллиардер Илон Маск, возглавляющий Tesla, SpaceX и xAI, еще в 2013 году сравнил управление компании с «взглядом в бездну и поеданием стекла». По его словам, CEO постоянно сталкивается с риском провала и самыми болезненными проблемами. Состояние Маска — около $458 млрд, но даже он не скрывает, что управление несколькими компаниями истощает.
Похожее мнение выразил сооснователь Stability AI Эмад Мостаки, покинувший пост CEO в марте 2024 года. «Быть CEO — отстой. Илон был прав», — сказал он в интервью The New York Times.
Даже Брайан Чески, основатель Airbnb, признался, что «глубины одиночества» на посту руководителя трудно описать словами. По данным Deloitte, почти 70% топ-менеджеров в США, Великобритании, Канаде и Австралии хотели бы уйти с должностей из-за стресса и выгорания. В первой половине 2025 года рекордные 1 358 CEO покинули свои посты — максимум за всю историю наблюдений.