23 октября 2025, четверг, 19:01
Директор филиала Витебского мясокомбината покончил с собой

2
  • 23.10.2025, 18:12
  • 5,330
Директор филиала Витебского мясокомбината покончил с собой
Сергей Халимоненко

На новой должности он проработал полгода.

Директор лепельского сельскохозяйственного производственного филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат» Сергей Халимоненко покончил жизнь самоубийством.

«Такие грустные новости участились», — рассказывают в соцсетях о смерти Сергея Халимоненко.

«Нашли повешенным в бане, поехал домой обедать, на работу не вернулся», — пишут соседи директора филиала.

На должность директора сельскохозяйственного производственного филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат» Сергей Халимоненко был назначен 1 марта 2025 года. До этого он возглавлял ОАО «Илюшинский» Ушачского района. Государственные СМИ неоднократно публиковали интервью с Халимоненко, приводя в качестве примера успешного руководителя.

