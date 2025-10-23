Директор филиала Витебского мясокомбината покончил с собой 2 23.10.2025, 18:12

5,330

Сергей Халимоненко

На новой должности он проработал полгода.

Директор лепельского сельскохозяйственного производственного филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат» Сергей Халимоненко покончил жизнь самоубийством.

«Такие грустные новости участились», — рассказывают в соцсетях о смерти Сергея Халимоненко.

«Нашли повешенным в бане, поехал домой обедать, на работу не вернулся», — пишут соседи директора филиала.

На должность директора сельскохозяйственного производственного филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат» Сергей Халимоненко был назначен 1 марта 2025 года. До этого он возглавлял ОАО «Илюшинский» Ушачского района. Государственные СМИ неоднократно публиковали интервью с Халимоненко, приводя в качестве примера успешного руководителя.

