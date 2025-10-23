Директор филиала Витебского мясокомбината покончил с собой

Директор филиала Витебского мясокомбината покончил с собой2
- 23.10.2025, 18:12
На новой должности он проработал полгода.
Директор лепельского сельскохозяйственного производственного филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат» Сергей Халимоненко покончил жизнь самоубийством.
«Такие грустные новости участились», — рассказывают в соцсетях о смерти Сергея Халимоненко.
«Нашли повешенным в бане, поехал домой обедать, на работу не вернулся», — пишут соседи директора филиала.
На должность директора сельскохозяйственного производственного филиала «Заозерье» ОАО «Витебский мясокомбинат» Сергей Халимоненко был назначен 1 марта 2025 года. До этого он возглавлял ОАО «Илюшинский» Ушачского района. Государственные СМИ неоднократно публиковали интервью с Халимоненко, приводя в качестве примера успешного руководителя.