Синоптики рассказали, когда в Беларуси выпадет снег 23.10.2025, 18:27

1,270

Начало ноября в этом году окажутся сырым.

Синоптики составили предварительный прогноз на конец октября – начало ноября в Беларуси. Сайт Telegraf узнал, когда придет очередная волна похолодания, стоит ли ждать затяжных дождей и когда, по расчетам специалистов, в Беларуси выпадет первый снег.

По прогнозам авторов Telegram-канала о погоде @nadvorie, основанным на данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), конец октября и начало ноября в этом году окажутся сырым. Количество осадков прогнозируется в среднем на 10% выше климатической нормы.

Впрочем, в ближайшую неделю снега ожидать белорусам точно не стоит – осадки прогнозируются при положительной температуре воздуха, то есть в виде дождя. Все из-за того, что на погоду на европейском континенте, в том числе в Беларуси, пока основное влияние оказывает теплая Атлантика.

«Я думаю, что на мокрый снег или снег на территории Беларуси надо рассчитывать не ранее 4–5 ноября, когда наш регион будет находиться на границе вторгающегося из Арктики холодного воздуха. Ложбина холода опустится восточнее — на западные области РФ, но похолодает и у нас, и вот тут-то и возможен снежок», – дали свой прогноз специалисты.

Кстати, температурный фон в Беларуси повысится уже завтра, 25 октября, после того, как территория страны окажется в теплом секторе обширного циклона с центром над Северным морем. Авторы Telegram-канала о погоде «Метеовайб» пообещали белорусам дожди лишь в зоне холодного фронта – ночью по северо-восточной половине страны, днем – по юго-западной.

Температура воздуха при этом, по их расчетам, должна держаться в плюсе даже ночью:

ночью в среднем +4…+10°С, по юго-западу до +12°С,

днем в среднем по стране +10…+17°С.

Напомним, на пятницу, 24 октября, Белгидромет выпустил желтое предупреждение об усилении ветра для всей Беларуси. По расчетам государственных синоптиков, порывы ветра в этот день в отдельных районах могут достигать потенциально опасной скорости – 15–20 м/с. Ведомство несколько скорректировало свой прогноз, предупредив, что основные факторы опасности – порывистый ветер и сильные дожди – сохранятся в отдельных регионах вплоть до вечера субботы.

