КГБ пугает Лукашенко 15-тысячной освободительной армией
- 23.10.2025, 18:53
Она якобы готовится на территории Украины и ЕС.
Лукашенко готовится свергнуть 15-тысячная освободительная армия. Она готовится на территории Украины, Польши, Чехии и стран Балтии.
Об этом заявил 23 октября заместитель председателя КГБ Сергей Теребов в Душанбе на конференции СНГ.
«Их цель — организовать вторжение в Беларусь», — заявил Теребов.
Напомним, ранее Лукашенко рассказывал, что белорусские добровольцы «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО». Диктатор говорил, что освобождение Беларуси начнется с Кобринского района.