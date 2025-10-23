закрыть
23 октября 2025, четверг, 19:01
КГБ пугает Лукашенко 15-тысячной освободительной армией

  • 23.10.2025, 18:53
КГБ пугает Лукашенко 15-тысячной освободительной армией

Она якобы готовится на территории Украины и ЕС.

Лукашенко готовится свергнуть 15-тысячная освободительная армия. Она готовится на территории Украины, Польши, Чехии и стран Балтии.

Об этом заявил 23 октября заместитель председателя КГБ Сергей Теребов в Душанбе на конференции СНГ.

«Их цель — организовать вторжение в Беларусь», — заявил Теребов.

Напомним, ранее Лукашенко рассказывал, что белорусские добровольцы «готовятся зайти в Беларусь, объявить там свою власть и обратиться к НАТО». Диктатор говорил, что освобождение Беларуси начнется с Кобринского района.

