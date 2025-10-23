закрыть
23 октября 2025, четверг, 19:13
Путин заявил о срыве встречи с Трампом

  • 23.10.2025, 19:04
Путин заявил о срыве встречи с Трампом

Она якобы переносится.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что запланированная в Будапеште встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится. Об этом он сказал в четверг, 23 октября, на заседании XVII съезда российского географического общества.

По его словам, «было бы ошибкой ехать на саммит в Будапеште без подготовки».

Также глава Кремля прокомментировал новые санкции США. Путин утверждает, что они «существенно не будут влиять на экономическое самочувствие» РФ, и являются инструментом «давления на Россию».

«Санкции — недружественный акт, они не укрепляют российско-американские отношения», — заявил диктатор.

Также Путин угрозами отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина все же получит дальнобойное вооружение.

«Это попытка эскалации. В случае, если Украина будет наносить удары дальнобойным оружием по РФ, ответ будет потрясающим», — заявил глава Кремля.

