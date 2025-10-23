закрыть
В Ставрополе ликвидировали трех российских военных преступников

1
  • 23.10.2025, 19:20
  • 4,294
В Ставрополе ликвидировали трех российских военных преступников

Операция ГУР и сил сопротивления.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в результате успешной операции при поддержке сил Движения освобождения Кавказа в среду, 22 октября, в Ставрополе было ликвидировано не менее трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС России.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

По словам разведки, «громкое происшествие» произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части № 54801 в самом центре города Ставрополь (улица Серова, 533).

ГУР отмечает, что солдаты и офицеры этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года.

Также они «отметились» многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения РФ, говорит Главное управление разведки.

