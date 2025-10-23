В Ставрополе ликвидировали трех российских военных преступников

В Ставрополе ликвидировали трех российских военных преступников1
- 23.10.2025, 19:20
- 4,294
Операция ГУР и сил сопротивления.
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в результате успешной операции при поддержке сил Движения освобождения Кавказа в среду, 22 октября, в Ставрополе было ликвидировано не менее трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС России.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
По словам разведки, «громкое происшествие» произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части № 54801 в самом центре города Ставрополь (улица Серова, 533).
ГУР отмечает, что солдаты и офицеры этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года.
Также они «отметились» многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения РФ, говорит Главное управление разведки.