В Ставрополе ликвидировали трех российских военных преступников 1 23.10.2025, 19:20

4,294

Операция ГУР и сил сопротивления.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в результате успешной операции при поддержке сил Движения освобождения Кавказа в среду, 22 октября, в Ставрополе было ликвидировано не менее трех военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ ВС России.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

По словам разведки, «громкое происшествие» произошло возле контрольно-пропускного пункта воинской части № 54801 в самом центре города Ставрополь (улица Серова, 533).

ГУР отмечает, что солдаты и офицеры этого подразделения принимали активное участие в боевых действиях в Украине еще с 2014 года.

Также они «отметились» многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения РФ, говорит Главное управление разведки.

