В Минске наблюдаются огромные пробки

В Минске наблюдаются огромные пробки1
- 23.10.2025, 19:24
- 3,302
Транспорт серьезно опаздывает.
Вечером 23 октября в Минске фиксируются пробки, затруднено движение общественного транспорта. Сообщалось о задержках автобусов и троллейбусов на 25 минут.
В ГАИ вечером сообщали о трех ДТП, создающих проблемы, — в районе 23-го км внутреннего кольца МКАД затруднено движение по кольцевой со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Казинца.
А из-за аварии на Долгобродской затруднено движение по этой улице со стороны Платонова в направлении Клумова.
Сообщается о пробках в 10 баллов.