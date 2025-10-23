В Минске наблюдаются огромные пробки 1 23.10.2025, 19:24

3,302

Транспорт серьезно опаздывает.

Вечером 23 октября в Минске фиксируются пробки, затруднено движение общественного транспорта. Сообщалось о задержках автобусов и троллейбусов на 25 минут.

В ГАИ вечером сообщали о трех ДТП, создающих проблемы, — в районе 23-го км внутреннего кольца МКАД затруднено движение по кольцевой со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Казинца.

А из-за аварии на Долгобродской затруднено движение по этой улице со стороны Платонова в направлении Клумова.

Сообщается о пробках в 10 баллов.

