23 октября 2025, четверг, 20:38
В Минске наблюдаются огромные пробки

1
  • 23.10.2025, 19:24
  • 3,302
В Минске наблюдаются огромные пробки

Транспорт серьезно опаздывает.

Вечером 23 октября в Минске фиксируются пробки, затруднено движение общественного транспорта. Сообщалось о задержках автобусов и троллейбусов на 25 минут.

В ГАИ вечером сообщали о трех ДТП, создающих проблемы, — в районе 23-го км внутреннего кольца МКАД затруднено движение по кольцевой со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Казинца.

А из-за аварии на Долгобродской затруднено движение по этой улице со стороны Платонова в направлении Клумова.

Сообщается о пробках в 10 баллов.

