23 октября 2025, четверг, 20:39
Зеленский: Возможно, уже завтра «Томагавки» будут у нас

3
  • 23.10.2025, 19:32
  • 3,054
Президент Украины не исключает ничего.

Украина может вскоре получить ракеты «Томагавк», но пока таких планов нет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Каждый день происходит что-то новое. Я не знаю, может, уже завтра «Томагавки» будут у нас. Я не знаю», — сказал президент.

Зеленский также подвел итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом. В частности, к результатам он отнес отсутствие встречи Трампа и Путина без Украины.

«Введены санкции против российской энергетики. Не будет встречи в Венгрии без Украины. И пока нет «Томагавков». Вот такой результат. Я считаю, что это неплохо», — подчеркнул президент.

Ранее Трамп говорил, что Америка не планирует передавать Киеву ракеты «Томагавк», потому что «они им тоже нужны» для обеспечения собственной безопасности.

