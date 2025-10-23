Вышел на свободу директор газеты «Белорусы и рынок»1
23.10.2025
Политзаключенный Константин Золотых отбыл наказание полностью.
Директор газеты «Белорусы и рынок» Константин Золотых — на свободе. Он отбыл наказание полностью.
Константина Золотых арестовали 18 мая 2022 года.
6 апреля 2023 его приговорили к 4 годам колонии по обвинению в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК), оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК), разжигании вражды (ст. 130 УК) и превышении власти или служебных полномочий (ст. 426 УК).