Вышел на свободу директор газеты «Белорусы и рынок» 1 23.10.2025, 19:44

Политзаключенный Константин Золотых отбыл наказание полностью.

Директор газеты «Белорусы и рынок» Константин Золотых — на свободе. Он отбыл наказание полностью.

Константина Золотых арестовали 18 мая 2022 года.

6 апреля 2023 его приговорили к 4 годам колонии по обвинению в оскорблении представителя власти (ст. 369 УК), оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК), разжигании вражды (ст. 130 УК) и превышении власти или служебных полномочий (ст. 426 УК).

