В Беларуси появился новый вид птиц
- 23.10.2025, 19:59
- 1,710
Они прилетели из Скандинавии.
Гость из горных районов Скандинавии прилетел в Беларусь. Речь идет о белогрудом дрозде, виде, ранее не встречавшемся в нашей стране, сообщает Telegram-канал «Дзiкая прырода побач».
Наблюдательностью отличилась жительница Витебска Полина Дубовая, которая заметила птицу возле торгового центра. К сожалению, дрозд врезался в стеклянное здание.
Как мы уже говорили, привычное место обитания белогрудого дрозда – горы Скандинавии. Орнитологи считали, что через Беларусь он мигрирует на юг, и эта теория подтвердилась.
Белогрудый дрозд стал 344-м в списке птиц Беларуси.