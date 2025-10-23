закрыть
23 октября 2025
В Беларуси появился новый вид птиц

  • 23.10.2025, 19:59
В Беларуси появился новый вид птиц

Они прилетели из Скандинавии.

Гость из горных районов Скандинавии прилетел в Беларусь. Речь идет о белогрудом дрозде, виде, ранее не встречавшемся в нашей стране, сообщает Telegram-канал «Дзiкая прырода побач».

Наблюдательностью отличилась жительница Витебска Полина Дубовая, которая заметила птицу возле торгового центра. К сожалению, дрозд врезался в стеклянное здание.

Как мы уже говорили, привычное место обитания белогрудого дрозда – горы Скандинавии. Орнитологи считали, что через Беларусь он мигрирует на юг, и эта теория подтвердилась.

Белогрудый дрозд стал 344-м в списке птиц Беларуси.

