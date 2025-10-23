Лукашенко против магистратуры для народа 23.10.2025, 20:23

Но есть исключение.

История присоединения Беларуси к Болонскому процессу была довольно короткой и не слишком радостной. В 2010 году Лукашенко поручил начать процесс, в 2015-м это, наконец, удалось. А уже в 2022-м Беларусь и Россию исключили из Болонского процесса. Но двухуровневая система высшего образования, с бакалавриатом и магистратурой, осталась. И продолжает раздражать Лукашенко, пишет planbmedia.io.

Такая учеба нам не нужна

Сегодня во время совещания он вновь поставил вопрос о функционировании магистратуры.

«Несколько лет тому назад мы на эту тему с вами крупно поговорили и определились: никакого Болонского процесса, у нас нормальное образование», — сказал Лукашенко.

Он в очередной раз припомнил, как его уговаривали готовить «специалистов на все руки», на которых будет спрос за пределами страны. «Я помню этот разговор. Вы что, в белорусских университетах будете готовить для зарубежья людей?» — возмутился он.

Впрочем, взаимное признание дипломов, предусмотренное Болонским процессом, имеет и очевидные плюсы. Даже Лукашенко признал, что в Беларуси учится много иностранцев, которые хотели бы закончить магистратуру. «Хорошо, давайте так и поступим. Они платят деньги за все, за магистратуру. Приходите, обучайтесь в магистратуре в том числе. Сколько хотите лет. Ваши деньги, мы вас обучаем. Поезжайте куда угодно работать», — заявил он.

Что касается подготовки в магистратуре отечественных специалистов, напомнил Александр Лукашенко, приняли решение, что магистрантами будут те, кто впоследствии будет заниматься наукой и преподаванием. «Как обстоят дела сейчас? Хотел бы, чтобы министр образования здесь четко и однозначно доложил».

Чем мешает магистратура?

Слова Иванца пресс-служба не приводит. Впрочем, недавно в интервью изданию «Беларускі час», он рассказывал, что будет с магистратурой и аспирантурой в Беларуси.

«За достаточно продолжительный период времени магистратура в том объеме, в котором должна была найти себя на рынке труда, не в полной мере смогла реализоваться, — сказал Иванец, добавив: — Это не значит, что нам надо от нее отказываться. Отнюдь».

В чем же провинилась магистратура? Иванец считает, что она могла становиться своего рода барьером на пути в научную деятельность. «Если талантливые и одаренные молодые люди хотят заниматься наукой, необходимо создать им условия не только прихода в магистратуру, но и аспирантуру без обязательного окончания магистратуры. То есть сократить им путь в науку, исключив искусственный барьер».

Мешала магистратура и обновлению кадров вузов. «В настоящее время, чтобы преподавать в вузе, необходимо наличие диплома магистра. Полагаем, если молодой человек способен заниматься преподавательской деятельностью в вузе, то может совмещать ее с обучением в аспирантуре. И это должен решать ученый совет университета», — говорил Иванец.

Так что полезна магистратура была в основном планирующим отъезд за пределы страны и студентам-иностранцам, на которых Беларусь всегда была не прочь заработать.

Интересно, что негативные чувства Лукашенко к магистратуре начались еще до 2020-го года. Еще в январе 2019-го он заявлял, что Беларуси не следует перенимать опыт России в области подготовки магистров в вузах.

«Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия, и сейчас не знает, что с ним делать», — заявил он.

Магистратура — для избранных

Горячий интерес Лукашенко к довольно узкой теме не случаен. Николай Лукашенко закончил три курса БГУ по бакалаврской программе по специальности «Биотехнология» и продолжает учебу. Александр Лукашенко летом встретился с ректором Пекинского университета Гун Цихуаном. Они обсудили будущее образовательных программ. Тогда же подписали соглашение о сотрудничестве по реализации совместной образовательной программы магистратуры между Пекинским университетом и БГУ.

Беларусь рассчитывает на более глубокое сотрудничество с Китаем в сфере образования, сообщает пресс-служба Лукашенко. Сегодня в Беларуси обучаются 11,5 тысячи студентов из Китае. А в Китае — 1,5 тысячи белоруских студентов:

Пекинский университет — ключевой партнер БГУ среди китайских учебных заведений. С 2022–2023 учебного года начата реализация экспериментальной совместной образовательной программы для обучения на бакалавриате по специальности «Биотехнология», пишут госсми. Именно на ней учится младший сын Лукашенко Николай.

«Я очень рад, что мы запустили совместную программу по обучению по специальности «Биотехнология». После окончания трехгодичной программы следующий этап — установление двухгодичного более углубленного изучения биотехнологий», — заявил ректор Пекинского университета.

Интересно, что с первого же курса сын Лукашенко получает так называемую «президентскую стипендию». В 2023-м году он стал единственным первокурсником страны, удостоенным этой выплаты. Может, и магистрантом Коля должен быть единственным?

