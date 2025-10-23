Российские самолеты залетели в Литву

Российские самолеты залетели в Литву7
- 23.10.2025, 20:47
- 7,684
В небо была поднята авиация НАТО.
Литовский президент Гитанас Науседа заявил о нарушении воздушного пространства со стороны России, сообщает Delfi.
«Сегодня вечером российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Это вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны», — заявил президент Литвы в Х.
По его словам, МИД страны вызовет представителей российского посольства, чтобы выразить протест «против безрассудного и опасного поведения».
Минобороны Литвы уточнило, что ВВС страны вечером в четверг зафиксировали нарушение государственной границы в районе города Кибартай на границе с Калининградской областью.
«Российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 вторглись на территорию Литвы примерно на 700 метров и, пробыв в воздушном пространстве Литвы около 18 секунд, покинули ее», — говорится в заявлении.
Два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, были подняты в воздух, в настоящее время они продолжают патрулирование, сообщило оборонное ведомство.