Российские самолеты залетели в Литву 7 23.10.2025, 20:47

7,684

В небо была поднята авиация НАТО.

Литовский президент Гитанас Науседа заявил о нарушении воздушного пространства со стороны России, сообщает Delfi.

«Сегодня вечером российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Это вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность укрепления готовности европейской противовоздушной обороны», — заявил президент Литвы в Х.

По его словам, МИД страны вызовет представителей российского посольства, чтобы выразить протест «против безрассудного и опасного поведения».

Минобороны Литвы уточнило, что ВВС страны вечером в четверг зафиксировали нарушение государственной границы в районе города Кибартай на границе с Калининградской областью.

«Российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 вторглись на территорию Литвы примерно на 700 метров и, пробыв в воздушном пространстве Литвы около 18 секунд, покинули ее», — говорится в заявлении.

Два испанских истребителя Eurofighter Typhoon, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, были подняты в воздух, в настоящее время они продолжают патрулирование, сообщило оборонное ведомство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com