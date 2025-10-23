закрыть
23 октября 2025, четверг
В Беларуси хотят ввести детские сим-карты

  • 23.10.2025, 20:56
  • 1,832
Как они будут работать.

Для несовершеннолетних белорусов могут появиться специальные сим-карты и тарифные планы для детей.

Детально идею раскрыл старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Роман Сидоренко, пишут «Минск-Новости».

Детские тарифные планы и сим-карты при регистрации юного пользователя в сетях мобильного оператора будут указывать, что абонент несовершеннолетний.

Это позволит операторам либо провайдерам выставлять определенные фильтры на различные виды контента.

Будет даже возможность запрещать устанавливать на смартфон некоторые приложения.

