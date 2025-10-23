Больно прилетело 3 Евгений Сасько

Публичное появление Путина – лучший индикатор российских потерь.

Если Путин вылез на экран — значит, больно прилетело.

Устрашения и угрозы плешивого под санкционным давлением (применяет пугливые слова типа «ответ будет серьезный», «ошеломляющий»).

Заявил, что саммит в Будапеште переносят (конечно, переносят — Трамп уже это сделал первым).

Врет, что новые санкции существенно не отразятся на экономике РФ.

И продолжает нести ахинею.

Между тем, по данным Reuters, китайские государственные нефтяные компании приостановят закупку российской нефти морскими путями из-за опасений санкций США.

Публичное появление Путина — лучший индикатор российских потерь.

Евгений Сасько, Telegram

