Больно прилетело3
- Евгений Сасько
- 23.10.2025, 21:24
Публичное появление Путина – лучший индикатор российских потерь.
Если Путин вылез на экран — значит, больно прилетело.
Устрашения и угрозы плешивого под санкционным давлением (применяет пугливые слова типа «ответ будет серьезный», «ошеломляющий»).
Заявил, что саммит в Будапеште переносят (конечно, переносят — Трамп уже это сделал первым).
Врет, что новые санкции существенно не отразятся на экономике РФ.
И продолжает нести ахинею.
Между тем, по данным Reuters, китайские государственные нефтяные компании приостановят закупку российской нефти морскими путями из-за опасений санкций США.
Евгений Сасько, Telegram