Футболиста лидера чемпионата Беларуси забрали в армию
- 23.10.2025, 21:18
- 1,486
Он призван на срочную военную службу.
Витебский «МЛ» лишился на заключительный отрезок высшей лиги-2025 полузащитника Альфреда Мазурича, выступающего в клубе на правах аренды. Об этом информирует пресс-служба неманцев.
Футболист, права на которого принадлежат гродненскому «Неману», отправится в армию — он призван на срочную военную службу. В рядах Вооруженных сил он окажется в ноябре.
Во второй половине сезона Мазурич выступал за «МЛ». В составе этой команды он провел три игры чемпионата и отметился одним забитым голом.