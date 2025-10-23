закрыть
23 октября 2025, четверг, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Футболиста лидера чемпионата Беларуси забрали в армию

  • 23.10.2025, 21:18
  • 1,486
Футболиста лидера чемпионата Беларуси забрали в армию
Альфред Мазурич

Он призван на срочную военную службу.

Витебский «МЛ» лишился на заключительный отрезок высшей лиги-2025 полузащитника Альфреда Мазурича, выступающего в клубе на правах аренды. Об этом информирует пресс-служба неманцев.

Футболист, права на которого принадлежат гродненскому «Неману», отправится в армию — он призван на срочную военную службу. В рядах Вооруженных сил он окажется в ноябре.

Во второй половине сезона Мазурич выступал за «МЛ». В составе этой команды он провел три игры чемпионата и отметился одним забитым голом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина
Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко