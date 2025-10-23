Экономист рассказал, как банковские санкции ЕС повлияют на белорусов 23.10.2025, 21:40

1,538

Ряд ограничений начнет действовать со 2 декабря.

Три белорусских банка попали в 19-й санкционный пакет Евросоюза. Это «Альфа-Банк», «Сбер Банк» и «ВТБ-Банк», относительно которых со 2 декабря начнет действовать ряд ограничений.

В документе уточняется: запрещено будет «прямое или косвенное участие в любых сделках с юридическими лицами, организациями или органами, учрежденными за пределами России».

Напомним, летом 2025 года ЕС ужесточил меры в отношении «Беларусбанка», «Белагропромбанка», «Белинвестбанка» и «Банка Дабрабыт», для которых полностью запретили транзакции. А с февраля текущего года под санкции попали «Белгазпромбанк» и «БелВЭБ». Теперь в списке прибавилось еще три.

Что это значит для банковской сферы, бизнеса и рядовых белорусов, кто имеет счета и карточки этих банков — прощайте, международные переводы и возможность расплачиваться картой в Европе? В общем да, соглашается экономист Дмитрий Крук, но есть нюансы.

— Отмечу, что эти банки пошли под санкции в пакете против РФ, потому что они с российским капиталом и активно участвуют в российской системе передаче финансовых сообщений, этаком аналоге SWIFT, — отмечает старший научный сотрудник BEROC в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

— Условно хорошая новость для белорусов внутри страны — в том, что все белорусские банки, после того как ощутили прецеденты, попав в санкционные листы, уже очень мало завязаны на европейские рынки. У них нет существенных объемов транзакций из этих стран.

То есть, резких потрясений с финансовым состоянием этих банков, апокалипсиса не будет.

Плохие новости касаются возможности поддержания в этих банках счетов в инвалюте, прежде всего, в евро. Оперировать с евро подсанкционным банкам будет едва ли возможно.

И, конечно, самое чувствительное для белорусов, то, что на поверхности — карточные сервисы.

Судя по «Белгазпромбанку» и «БелВЭБ», попавшим под санкции еще зимой, на 100% утверждать, что их карты нигде в Европе не работают, нельзя. Но по отзывам белорусов, проблемы с платежами нередки, отмечает экономист. Наверняка та же история ожидает и включенные сейчас в списки банки.

— При этом, насколько я знаю, карты «Альфа-Банка» до последнего рассматривались как достаточно удобный и распространенный инструмент для поездок за рубеж. И когда возникали перебои с другими картами, эти работали, — добавляет Дмитрий Крук.

— В принципе на розничном рынке «Альфа-Банк» в последние 5-7 лет заметно вырос в масштабах, большое количество людей пользовались его более современными сервисами, в том числе во время заграничных поездок. Теперь это будет утрачено.

Утешительная «пилюля» в том, что на работоспособность карточек внутри страны это, скорее всего, никак не повлияет. Но вот к проблемам с иностранными переводами, в первую очередь в евро, и возможными несрабатываниями карточек за границей белорусам стоит быть готовыми. Хотя, стоит уточнить, произойдет это как минимум не мгновенно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com