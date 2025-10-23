Промеж половцев и печенегов Кирилл Мартынов

23 октября 2025 года мы шагнули в новую эру.

Несмотря на общественную утомленность историческими временами, давайте зафиксируем: 23 октября 2025 года мы шагнули в новую эру. Туннель под Беринговым проливом и документы об убийстве Кеннеди не стали достаточным призом для Трампа, Дональд наш оказался не отцом, а сукою, и ввел первые за свой нынешний президентский срок санкции против России.

Эти санкции против крупнейших нефтедобывающих компаний Роснефть и Лукойл не приведут к остановке войны, но заметно подтянут экономическую удавку на шее нефтяной сверхдержавы, которая по прихоти диктатора решила тягаться со взрослыми в разделе мира. На то, чтобы свернуть контракты с нефтедобытчиками из РФ уйдет месяц, а после этого торговля с ними будет иметь последствия в Федеральном казначействе: желающих будет немного. От болтовни Трамп, потерявший с Путиным полгода, перешел к делу и продолжил в этом вопросе политику администрации Байдена.

ЕС немедленно выкатили 19 пакет санкций, лежавший на тот случай, когда Дональд решится все же разорвать хрупкую дружбу с ковровой дорожки в Анкоридже. Самое драматичное в нем — попытка санкционировать криптовалютный рынок для россиян, который только что был легализован правительством РФ для внешних расчетов, потому что других подходящих финансовых средств не осталось. За доступ прокси-структур РФ к криптовалюте пойдет не менее свирепая битва, чем за попытки остановить теневой танкерный флот.

Крайне любопытная задача стоит в связи с этим перед российской пропагандой. Она с начала года накачивала граждан идеей, что сейчас приедет вашингтонский барин и все будет хорошо, старательно рассказывала об историческом опыте дружбы с Америкой, встреча на Эльбе там, американская революция, и даже предприняла агональную попытку прорыть вместе с Маском туннель на Аляску, изобретенный еще в эпоху дружбы Хрущева и Кеннеди.

Главными врагами РФ в 2025 году были англосаксы минус янки: во всем была виновата Великобритания, это она втравила Украину в войну (в прошлом году для сравнении во всем были виноваты еще США). Граждане, наслушавшись этого, справедливо рассчитывали, что раз уж и Америка за наших, то впереди мир и жвачка, как всегда бывает, когда Америка на твоей стороне. Общественные настроения в России со всеми поправками на невозможность говорить свободного к концу лета серьезно качнулись в пользу вечного мира по Трампу.

Сейчас эту дилемму надо как-то осмыслить, так что лучшие умы уже бьются над темниками. Обидчивый Дмитрий Медведев, которого Трамп несколько месяцев назад заткнул как пятиклассника на уроке, отправив к его парте подводные лодки, уже вышел из творческого отпуска, чтобы провозгласить, что маски сброшены: мы ведем войну с Америкой, и это очень даже хорошо, потому что можно теперь палить из всех калибров по бандеровским норам, не ожидая тщетных мирных переговоров. Вот такую чушь он написал.

Путин выразился более застенчиво, сообщив, что он всегда выступал за мирный диалог, но под таким давлением ни одна страна ни на что не согласится. Путину надавили на какое-то место, где-то промеж половцев и печенегов.

Трамп же вдруг обрел среднесрочную память и напомнил, что они долго ждали, прежде чем переходить к понятному каждому языку санкций, и что он вообще не понимает, как Путин собирался добираться до Будапешта. Так пока закончилась попытка Путина открыть для себя ковровые дорожки на третьем континенте.

Кирилл Мартынов, Telegram

