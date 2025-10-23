закрыть
Z-блогер призвал готовиться к краху кремлевского режима

1
  • 23.10.2025, 22:40
  • 4,860
Z-блогер призвал готовиться к краху кремлевского режима

Война ведет к неминуемым политическим пертурбациям.

Российский Z-патриот Максим Калашников заговорил о неизбежном свержении путинского режима из-за затянувшейся агрессии против Украины. Он подчеркнул, что возможности Украины растут с каждым днем, тогда как положение России ухудшается.

Об этом пишет «Диалог».

«Война ведет к неминуемым политическим пертурбациям. К ним надо готовиться», — написал Z-блогер.

Пропагандист обратил внимание на отставание в военной сфере. Он напомнил, что по решению коллегии Минобороны беспилотные войска должны были появиться в ВС РФ до конца третьего квартала 2025 года, однако они до сих пор не созданы. При этом Украина сформировала свои Силы беспилотных систем за рекордные сроки — еще 6 февраля 2024 года.

Калашников напомнил также, что украинские дроны системно атакуют российские НПЗ, вызывая топливный кризис и подрывая экономику страны. И противовоздушная оборона РФ оказалась неэффективной в отражении этих атак.

«Чудовищное запаздывание в принятии решений. Чудовищная косность в научно-технической борьбе. И не нужно семи пядей во лбу, чтобы понять, каким будет исход нынешней позиционной СВО», — подчеркнул Калашников.

