Трамп помиловал основателя крупнейшей криптобиржи Binance 24.10.2025, 4:33

В Белом доме назвали Чанпэна Чжао «жертвой войны против криптовалют».

Президент США Дональд Трамп подписал помилование для Чанпэна Чжао, основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Указ, по данным издания, был подписан в среду, 22 октября.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила это решение, заявив, что Трамп «воспользовался своим конституционным правом» помиловать Чжао, которого она назвала жертвой «войны администрации Байдена против криптовалют». «Эта война окончена», — добавила Левитт. Как отмечают источники WSJ, президент США лично дал понять своим советникам, что сочувствует аргументам о политическом характере дела Чжао.

Помилование открывает путь для возвращения Binance на американский рынок, пишет WSJ. В 2023 году биржа признала вину в нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег, заплатила штраф в $4,3 млрд и была вынуждена прекратить деятельность в США. Чжао выплатил штраф в размере $50 млн, отбыл четырехмесячный тюремный срок и вышел на свободу в сентябре 2024 года.

Решение о помиловании последовало после почти года лоббистских усилий со стороны Binance.

