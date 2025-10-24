закрыть
24 октября 2025, пятница, 0:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Массовку на выступлении Путина нарядили в кокошники

  • 24.10.2025, 5:00
Массовку на выступлении Путина нарядили в кокошники

Фотофакт.

Участниц массовки на выступлении Владимира Путина в рамках XVII съезда Русского географического общества нарядили в кокошники. На кадрах, опубликованных «РИА Новости», видно, как женщины сидят в зале в традиционных головных уборах. «Участницы съезда РГО подготовились», — прокомментировало снимок пропагандистское агентство.

Это произошло менее чем через месяц после заявления Путина на Валдайском форуме о том, что в России возникла мода на народные костюмы, заметил сайт The Moscow Times.

«Мне вот недавно говорили, что у нас как бы возрождается такая русская традиция, где девочки на свои мероприятия или где-то отдыхают в баре и так далее, приходят в кокошниках, в русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует», — заявил тогда он.

При этом Путин связал такую тенденцию с «идеологической победой над Западом».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина
Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко