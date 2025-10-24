Массовку на выступлении Путина нарядили в кокошники
- 24.10.2025, 5:00
Фотофакт.
Участниц массовки на выступлении Владимира Путина в рамках XVII съезда Русского географического общества нарядили в кокошники. На кадрах, опубликованных «РИА Новости», видно, как женщины сидят в зале в традиционных головных уборах. «Участницы съезда РГО подготовились», — прокомментировало снимок пропагандистское агентство.
Это произошло менее чем через месяц после заявления Путина на Валдайском форуме о том, что в России возникла мода на народные костюмы, заметил сайт The Moscow Times.
«Мне вот недавно говорили, что у нас как бы возрождается такая русская традиция, где девочки на свои мероприятия или где-то отдыхают в баре и так далее, приходят в кокошниках, в русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует», — заявил тогда он.
При этом Путин связал такую тенденцию с «идеологической победой над Западом».