Трамп всерьез взялся за друга Лукашенко 24.10.2025, 7:32

США стягивают войска к берегам Венесуэлы.

США перебросили сверхзвуковые бомбардировщики B-1 к побережью Венесуэлы, усилив военное присутствие в Карибском регионе на фоне роста напряжения с режимом Мадуро.

Об этом сообщает АР.

По данным Пентагона, сверхзвуковые бомбардировщики B-1 вылетели с авиабазы Дайесс в Техасе и пролетели над Карибским морем к берегам Венесуэлы в рамках «плановых учений».

Отметим, что B-1 Lancer - это сверхзвуковой тяжелый бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, разработанный компанией Rockwell International (теперь Boeing) для ВВС США. Его главная задача - доставка большого количества обычных или ядерных боеприпасов на большие расстояния с высокой скоростью.

Вместе с тем, один из чиновников США, который говорил с журналистами на условиях анонимности, подтвердил, что полеты состоялись недалеко от венесуэльского побережья, не уточнив, заходили ли самолеты в воздушное пространство страны.

Активизация США на Карибах

Военная активность США в регионе усилена с сентября - именно тогда американские силы начали наносить удары по судам, которые, по словам президента Дональда Трампа, используются для торговли наркотиками вблизи венесуэльских вод. Это вызвало волну предположений, что Вашингтон может готовить более масштабную операцию против режима Николаса Мадуро, которого США обвиняют в наркотерроризме.

Кстати, на прошлой неделе в регионе также патрулировали бомбардировщики B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей-невидимок F-35B морской пехоты, базирующихся в Пуэрто-Рико. Эти полеты Пентагон назвал «демонстрацией бомбардировочной атаки».

Когда журналисты спросили президента Трампа, являются ли полеты B-1 сигналом давления на Венесуэлу, он ответил: «Это неправда, но мы очень недовольны Венесуэлой по многим причинам. Наркотики - одна из них».

Сейчас в Карибском бассейне развернуто восемь военных кораблей США, морской патрульный самолет P-8 Poseidon, беспилотники MQ-9 Reaper и эскадрилью истребителей F-35, а также - подводная лодка, действующая вблизи побережья Южной Америки.

Антинаркотическая кампания США

По словам министра обороны Пита Хегсета, американские силы уже совершили девять авиаударов в рамках антинаркотической кампании, в результате которых погибли по меньшей мере 37 человек. Он сравнил эти действия с войной против терроризма, которую США начали после терактов 11 сентября 2001 года:

«Мы будем относиться к этим группировкам так же, как к «Аль-Каиде». Мы найдем вас, проанализируем ваши сети, выследим и уничтожим», - заявил Хегсет.

Аналитики предупреждают, что наращивание американских военных сил в Карибском регионе может привести к новой фазе напряженности между Вашингтоном и Каракасом, а также осложнить гуманитарную ситуацию в регионе, который уже страдает от политического кризиса в Венесуэле.

