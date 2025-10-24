Трамп о Путине: Увидим, что будет через полгода 24.10.2025, 7:38

3,020

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Санкции США серьезно скажутся на России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что через шесть месяцев можно будет увидеть, скажутся ли на России санкции США.

Об этом Трамп заявил во время выступления в Белом доме.

На вопрос журналиста, не ошибается ли Владимир Путин, когда утверждает, что Россия не подпадает под санкции США и что это не окажет никакого серьезного влияния на российскую экономику, Трамп ответил:

«Я рад, что он так думает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Посмотрим, как все сложится».

Российское издание «Коммерсантъ» процитировало российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что новые санкции США якобы не будут существенно влиять на российскую экономику.

«Да, они (санкции - ред.) для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии», - похвастался Путин.

Он уточнил, что санкции США плохо повлияют на российско-американские отношения. Также Путин посетовал, что это был недружественный акт и попытка давления на Россию.

Санкции США против России

В ночь на 23 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России, чтобы заставить диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.

Под ограничения попали российские компании-гиганты «Роснефть» и «Лукойл», а также большое количество их дочерних предприятий.

Кроме того, 23 октября, Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России. Он предусматривает, что с 2027 года блок полностью остановит импорт российского СПГ.

