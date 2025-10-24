Дроны атаковали Подмосковье и Ростовскую область РФ
- 24.10.2025, 7:56
- 1,396
У россиян начались перебои со светом.
Ночью 24 октября беспилотники атаковали Россию: под ударом в частности оказались в Московской и Ростовской областях, где известно о разрушениях и пожарах. В одном из населенных пунктов Ростовской области исчез свет из-за атаки, пишет «Фокус».
Россияне утверждают, что в городе Красногорск Московской области беспилотник якобы попал в одну из квартир многоэтажного жилого дома. Об этом пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на заявления местных властей.
Атака на Красногорск произошла около 04:30 часов, утверждают росСМИ. По их данным, беспилотник влетел в квартиру на 14 этаже здания.
«Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БпЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14 этаже», — сообщили в медиа.
В сети показали кадры многоэтажки, которая пострадала в результате ночной атаки дронов.
Атака на Новошахтинск
Также ночью дроны атаковали Ростовскую область России, в частности город Новошахтинск. Местный губернатор утверждает, что российская ПВО отразила атаку также в Таганроге и ряде районов области.
В результате обстрела в области поднялось несколько пожаров, а в городе Новошахтинск около 1,5 тысячи жителей остались без электроэнергии.
«Около 1,5 тысячи человек остаются без света в Новошахтинске Ростовской области из-за пожара после атак БпЛА», — информировал местный губернатор.
Он также добавил, что ночью аварийным службам удалось осуществить подключение к резервным линиям и у некоторых жителей свет появился. Однако многие россияне до сих пор без электроэнергии.