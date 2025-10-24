закрыть
24 октября 2025, пятница
Путин жестоко страдает

  • Александр Невзоров, «Телеграм»
  • 24.10.2025, 8:04
Путин жестоко страдает
Александр Невзоров

Его любимая война в параличе.

Путин несомненно рад тому, что в Будапешт ехать не придется.

Запас победной лапши иссяк. На Трамповы уши вешать нечего.

Даже Ын, слушая вернувшихся с фронта корейцев, ухмыляется и думает о поиске другой «крыши».

Путин жестоко страдает. Его любимая война в параличе. Она хрипит, ходит под себя и наживает пролежни.

Русские орки не желают геройничать.

Они гниют, угрюмо совокупляются в норах и пытают друг друга электротоком.

Те, что посмышленнее прочих - самовыпиливаются.

Путин в ярости. В кулуарах ему не надо сохранять лицо.

Поэтому упырь фальцетом орет на министра-богомольца Белоусова.

Тот объясняет паралич русской армии недостатком мощей святых на позициях и раскладывает на картах ГШ вяленные внутренности св. Матроны Московской. Иногда Белоусов плачет. Очень просит выделить для фронта заднюю ногу А. Невского.

Впрочем, путинский фальцет работает. Орков побоями и пытками гонят под дроны Мадяра и пулеметы «Азова».

ЛБС так провоняла русской трупятиной, что с уцелевших осинок в обморок падают белки.

Александр Невзоров, «Телеграм»

