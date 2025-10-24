Путин жестоко страдает
Его любимая война в параличе.
Путин несомненно рад тому, что в Будапешт ехать не придется.
Запас победной лапши иссяк. На Трамповы уши вешать нечего.
Даже Ын, слушая вернувшихся с фронта корейцев, ухмыляется и думает о поиске другой «крыши».
Его любимая война в параличе. Она хрипит, ходит под себя и наживает пролежни.
Русские орки не желают геройничать.
Они гниют, угрюмо совокупляются в норах и пытают друг друга электротоком.
Те, что посмышленнее прочих - самовыпиливаются.
Путин в ярости. В кулуарах ему не надо сохранять лицо.
Поэтому упырь фальцетом орет на министра-богомольца Белоусова.
Тот объясняет паралич русской армии недостатком мощей святых на позициях и раскладывает на картах ГШ вяленные внутренности св. Матроны Московской. Иногда Белоусов плачет. Очень просит выделить для фронта заднюю ногу А. Невского.
Впрочем, путинский фальцет работает. Орков побоями и пытками гонят под дроны Мадяра и пулеметы «Азова».
ЛБС так провоняла русской трупятиной, что с уцелевших осинок в обморок падают белки.
