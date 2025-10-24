закрыть
24 октября 2025, пятница, 8:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Казахстане неподалеку от границы с Россией взорвался беспилотник

  • 24.10.2025, 8:12
  • 1,080
В Казахстане неподалеку от границы с Россией взорвался беспилотник
Фото: wikipedia

В Минобороны страны намекнули на иностранное вмешательство.

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки был зафиксирован «факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения». Возможно, речь идет о российском ударном дроне – так или иначе, сейчас «проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта».

Об этом сообщили в Минобороны Казахстана. В ведомстве намекнули, не называя страну-агрессора Россию прямо, что это ее беспилотник.

Отмечается, что обломки обнаружены в отдаленной местности «вне зоны проживания населения». Пострадавших и материального ущерба нет.

В Казахстане неподалеку от границы с Россией взорвался неизвестный беспилотник: в Минобороны намекнули на иностранное вмешательство

«Министерством обороны Казахстана приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать эти аппараты», – отметили в ведомстве.

Бурлинская область (административный центр – город Уральск) расположена в северо-западной части республики, в бассейне среднего течения реки Урал. Это приграничная с Россией область. Именно Россия является «иностранным партнером», которому может принадлежать указанный дрон.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина
Путин сделал шаг в направлении пропасти
Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов
Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко