В Казахстане неподалеку от границы с Россией взорвался беспилотник
- 24.10.2025, 8:12
В Минобороны страны намекнули на иностранное вмешательство.
В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки был зафиксирован «факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения». Возможно, речь идет о российском ударном дроне – так или иначе, сейчас «проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта».
Об этом сообщили в Минобороны Казахстана. В ведомстве намекнули, не называя страну-агрессора Россию прямо, что это ее беспилотник.
Отмечается, что обломки обнаружены в отдаленной местности «вне зоны проживания населения». Пострадавших и материального ущерба нет.
«Министерством обороны Казахстана приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать эти аппараты», – отметили в ведомстве.
Бурлинская область (административный центр – город Уральск) расположена в северо-западной части республики, в бассейне среднего течения реки Урал. Это приграничная с Россией область. Именно Россия является «иностранным партнером», которому может принадлежать указанный дрон.