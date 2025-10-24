Украина бьет по ахиллесовой пяте Кремля Дмитрий Снегирев, «Главред»

24.10.2025, 8:32

1,476

Денег на выплаты российским военным нет.

По информации российских СМИ, власти Санкт-Петербурга задним числом отменили выплату в 1,6 млн рублей за участие в «СВО» для добровольцев. Несколько военнослужащих, не дождавшись денег и узнав об изменении после обращения в районные социальные органы защиты, расторгли контракты. Вот вам и яркое подтверждение того, что у Российской Федерации очень серьезные проблемы не только с пополнением личного состава, но прежде всего уже с финансированием активной фазы боевых действий.

Речь идет о том, что удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям на территории РФ нанесли колоссальный ущерб российской экономике, который оценивается экономистами в сумму около 100 млрд долларов.

К тому же, замечу, 38% нефтеперерабатывающих предприятий, по данным самой же Российской Федерации, в результате ударов украинских БпЛА либо частично, либо полностью остановили свою работу. А бюджет России на 30% зависит как раз от продажи нефти и нефтепродуктов. Вот в чем особенность действий Сил обороны Украины по снижению возможности прежде всего российской экономики, финансирования активной фазы боевых действий в Украине. То есть мы нащупали ахиллесову пяту, которая будет кардинально влиять на возможности пополнения «пушечного мяса».

По данным украинского разведывательного общества, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия).

Согласно внутренним документам минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.

Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов - якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы.

Аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.

Относительно «пушечного мяса», отмечу: средняя продолжительность жизни так называемого российского срочника, штурмовика, подписавшего контракт, всего 12 дней. Первый день - подписание контракта, 10 дней - подготовка и уже потом, через 10 дней, переброска непосредственно в зону боевых действий.

Первое боевое столкновение - и килограмм пельменей семья получила за погибшего сына или отца семейства.

Львиную долю потерь российской армии составляют именно жители оккупированных территорий Украины, в частности с востока.

Плотность населения там достаточно высокая, в том числе мужского, которые остались на оккупированных территориях. Оккупационная власть прекрасно понимает, что лучше мобилизовать на оккупированных территориях, чем проводить мобилизационные мероприятия на территории РФ. То ли призыв, то ли частичная мобилизация. Таким образом РФ решает для себя вопрос пополнения личного состава и снижения социального напряжения непосредственно в своей стране в связи с колоссальными потерями.

Также путем привлечения жителей захваченных регионов в российскую армию оккупанты решают еще одну свою задачу - замещение населения на этих территориях.

Закрепление за собой оккупированных территорий, в том числе за счет уничтожения местного населения.

Происходит уничтожение мужского населения, которое условно даже считается украинским, и замещение его за счет или гастарбайтеров - граждан среднеазиатских государств, или соответственно граждан РФ в их классическом понимании. Причем стоит заметить, что это фактически колониальный характер войны. Закрепление за собой оккупированных территорий, в том числе за счет уничтожения в физическом смысле этого слова местного населения, в первую очередь мужского, то есть того населения, которое может организоваться для сопротивления оккупационной армии. А это свидетельство того, что оккупанты не доверяют местному населению.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с осенним призывом, который проводит Россия на оккупированных территориях. В украинском ведомстве отметили, что принуждение к службе в Вооруженных силах России является военным преступлением.

В МИД считают, что Кремль обязательно использует принудительно призванных украинцев как «пушечное мясо» в войне против Украины, что подвергает их смертельной опасности. Поэтому в ведомстве призвали жителей оккупированных территорий всячески избегать призыва.

Как сообщалось ранее, несмотря на потери и некомплект личного состава, который увеличивается, РФ пытается усилить наступательные действия на фронте. В свою очередь нехватку бойцов Кремль хочет компенсировать срочниками, резервистами и наемниками.

Дмитрий Снегирев, «Главред»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com