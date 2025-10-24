закрыть
После возмущения Лукашенко кофепитием на заправках появился новый «сюрприз»

6
  24.10.2025, 9:24
  • 7,592
Что заметили водители на колонках АЗС?

На электронных экранах бензоколонок появились напоминания водителям о том, что перед тем, как делать покупки в магазине на АЗС, следует заправить топливом автомобиль и освободить колонку. Такое предупреждение на одной из заправок страны заметило издание Blizko.

О правильной очередности покупок на заправке водителям напомнили после того, как Александр Лукашенко возмутился поведением белорусов, которые пьют кофе на заправках, не убрав автомобили от колонок, из-за чего «никто проехать не может».

Он поручил МВД «навести порядок». На станциях тут же стали проходить рейды.

